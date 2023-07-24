В городе ХМАО на этно-площади построят сухой фонтан

На площади построят сухой фонтан Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лангепасе на центральной площади построят сухой фонтан. Локацию реконструируют в этническом стиле. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Концепция проекта разработана с опорой на территориальные и этнические особенности Югры. Вся территория будет разделена на тематические зоны для отдыха горожан. В частности, в планах — обустройство скверов „Северная ягода“, „Варежка“, основной площади для городских мероприятий со сценой и сухим фонтаном», — написала в своем telegram-канале губернатор.

Конструкция сухих фонтанов или, как их еще называют, пешеходные, предполагает, что его основная часть скрыта под землей, а видны лишь выбивающиеся струи воды. «Это решение для обустройства общественных пространств имеет ряд плюсов. Это несомненное украшение архитектурного и ландшафтного ансамбля, что создает расслабляющую атмосферу, а также имеет минимальный риск порчи от рук вандалов. Но есть и технические сложности. Для размещения пешеходного фонтана мостовая должна обладать должной прочностью — выдерживать огромные потоки людей и даже автотранспорт», — рассказывает журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан.

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