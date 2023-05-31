Власти Нижневартовска раскрыли, как изменится единственный парк города

В Нижневартовске парк Победы не будут закрывать от посетителей на время реконструкции

01 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Реконструкцию парка начнут в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) во время реконструкции парка Победы переработают зонирование пространств и освещение. Сейчас власти готовят концепцию обновления локации, но уже известно, что полностью закрывать его от посетителей на время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Парк будет продолжать работать, просто будем потихоньку добавлять ту или иную территорию. Возможно, какую часть будем огораживать, выполнять работы и сразу открывать. Однозначно, там будет спортивная зона, детское зонирование на несколько пространств. Однозначно, будут иные решения по освещению и декоративной подсветке», — прокомментировал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. После разработки концепции обновления парка, ее вынесут на обсуждения с жителями Нижневартовска. Начать реконструкцию должны в этом году. При этом в качестве одного из решений по обновлению локации чиновники рассматривают вариант убрать забор вокруг парка. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, «беззаборные» парки и скверы вписываются в мировой тренд развития рекреационных зон. «Аргументы безопасности и чистоты, которые часто приводят в пользу заборов совсем не так очевидны, как кажется. Если парк многолюдный, это повышает безопасность лучше всяких оград — все на виду. Да и чистоту сильнее улучшают урны и культура посетителей, чем препятствия для прохода по пограничным аллеям», — поясняет Чабан. Среди возможных минусов такого подхода эксперт отмечает, что без ограждений выше риски вандализма. Однако это решается за счет охраны и видеонаблюдения. «Ограды могут служить направляющими движения, отделять транзитные зоны от зон гулянья, но с этим отлично справится и живая изгородь, через которую человеку перебраться часто сложнее, чем через забор», — добавляет эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) во время реконструкции парка Победы переработают зонирование пространств и освещение. Сейчас власти готовят концепцию обновления локации, но уже известно, что полностью закрывать его от посетителей на время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Парк будет продолжать работать, просто будем потихоньку добавлять ту или иную территорию. Возможно, какую часть будем огораживать, выполнять работы и сразу открывать. Однозначно, там будет спортивная зона, детское зонирование на несколько пространств. Однозначно, будут иные решения по освещению и декоративной подсветке», — прокомментировал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. После разработки концепции обновления парка, ее вынесут на обсуждения с жителями Нижневартовска. Начать реконструкцию должны в этом году. При этом в качестве одного из решений по обновлению локации чиновники рассматривают вариант убрать забор вокруг парка. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, «беззаборные» парки и скверы вписываются в мировой тренд развития рекреационных зон. «Аргументы безопасности и чистоты, которые часто приводят в пользу заборов совсем не так очевидны, как кажется. Если парк многолюдный, это повышает безопасность лучше всяких оград — все на виду. Да и чистоту сильнее улучшают урны и культура посетителей, чем препятствия для прохода по пограничным аллеям», — поясняет Чабан. Среди возможных минусов такого подхода эксперт отмечает, что без ограждений выше риски вандализма. Однако это решается за счет охраны и видеонаблюдения. «Ограды могут служить направляющими движения, отделять транзитные зоны от зон гулянья, но с этим отлично справится и живая изгородь, через которую человеку перебраться часто сложнее, чем через забор», — добавляет эксперт.