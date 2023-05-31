31 мая 2023

Власти Нижневартовска раскрыли, как изменится единственный парк города

В Нижневартовске парк Победы не будут закрывать от посетителей на время реконструкции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль еды "Гастроном". Екатеринбург, парк, отдых горожан
Реконструкцию парка начнут в этом году Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) во время реконструкции парка Победы переработают зонирование пространств и освещение. Сейчас власти готовят концепцию обновления локации, но уже известно, что полностью закрывать его от посетителей на время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии.

«Парк будет продолжать работать, просто будем потихоньку добавлять ту или иную территорию. Возможно, какую часть будем огораживать, выполнять работы и сразу открывать. Однозначно, там будет спортивная зона, детское зонирование на несколько пространств. Однозначно, будут иные решения по освещению и декоративной подсветке», — прокомментировал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко.

После разработки концепции обновления парка, ее вынесут на обсуждения с жителями Нижневартовска. Начать реконструкцию должны в этом году. При этом в качестве одного из решений по обновлению локации чиновники рассматривают вариант убрать забор вокруг парка. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, «беззаборные» парки и скверы вписываются в мировой тренд развития рекреационных зон. «Аргументы безопасности и чистоты, которые часто приводят в пользу заборов совсем не так очевидны, как кажется. Если парк многолюдный, это повышает безопасность лучше всяких оград — все на виду. Да и чистоту сильнее улучшают урны и культура посетителей, чем препятствия для прохода по пограничным аллеям», — поясняет Чабан.

Среди возможных минусов такого подхода эксперт отмечает, что без ограждений выше риски вандализма. Однако это решается за счет охраны и видеонаблюдения. «Ограды могут служить направляющими движения, отделять транзитные зоны от зон гулянья, но с этим отлично справится и живая изгородь, через которую человеку перебраться часто сложнее, чем через забор», — добавляет эксперт.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) во время реконструкции парка Победы переработают зонирование пространств и освещение. Сейчас власти готовят концепцию обновления локации, но уже известно, что полностью закрывать его от посетителей на время работ не будут. Об этом URA.RU рассказали в управлении экологии. «Парк будет продолжать работать, просто будем потихоньку добавлять ту или иную территорию. Возможно, какую часть будем огораживать, выполнять работы и сразу открывать. Однозначно, там будет спортивная зона, детское зонирование на несколько пространств. Однозначно, будут иные решения по освещению и декоративной подсветке», — прокомментировал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования Нижневартовска Олег Попенко. После разработки концепции обновления парка, ее вынесут на обсуждения с жителями Нижневартовска. Начать реконструкцию должны в этом году. При этом в качестве одного из решений по обновлению локации чиновники рассматривают вариант убрать забор вокруг парка. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, «беззаборные» парки и скверы вписываются в мировой тренд развития рекреационных зон. «Аргументы безопасности и чистоты, которые часто приводят в пользу заборов совсем не так очевидны, как кажется. Если парк многолюдный, это повышает безопасность лучше всяких оград — все на виду. Да и чистоту сильнее улучшают урны и культура посетителей, чем препятствия для прохода по пограничным аллеям», — поясняет Чабан. Среди возможных минусов такого подхода эксперт отмечает, что без ограждений выше риски вандализма. Однако это решается за счет охраны и видеонаблюдения. «Ограды могут служить направляющими движения, отделять транзитные зоны от зон гулянья, но с этим отлично справится и живая изгородь, через которую человеку перебраться часто сложнее, чем через забор», — добавляет эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...