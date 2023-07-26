Экологи сообщили, что в реке Урал «зацвела» вода Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области пожаловались на странный цвет и плохой запах воды в реке Урал. Об этом они написали 26 июля в социальных сетях.

«Что происходит с Уралом? Весь берег в сине-зеленой жиже, которая неимоверно воняет. Весь берег поселка Приуральский выглядит подобным образом. Почему экологи не разбираются в сложившейся ситуации? Очевидно, что это какие-то выбросы», — написал Александр Б. в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU сделало запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Ответ был получен из управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города, где заверили, что это обыкновенное «цветение» воды.

«„Цветением“ воды называют массовое размножение сине-зеленых водорослей, придающих ей зеленый цвет. Зацветание водоемов зависит от длительной жары и скорости течения. На данный момент информации о высоком уровне загрязнения поверхностных вод или фактах несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в реку нет», — пояснили в мэрии.

Эксперты утверждают, что за состоянием воды в установленных местах массового отдыха и купания летом регулярно идет наблюдение. По результатам июльских лабораторных исследований, ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Челябинской области» концентрации веществ в воде не превышают допустимый уровень.

Жители считают, что неизвестная субстанция в воде — загрязняющие выбросы Фото: Александр Барак в паблике «Черное и Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».