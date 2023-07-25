Минздрав отрицает данные об увольнении работников скорой помощи Екатеринбурга

26 июля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Минздрав отрицает данные об увольнении работников скорой помощи Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловский Минздрав опроверг информацию из СМИ о том, что якобы за полгода в Екатеринбурге уволились 200 работников скорой помощи. В ведомстве говорят, что служба достаточно укомплектована. «Сведения не соответствуют действительности, а также умышленно вводят в заблуждение жителей города. Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных», — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава. В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге сейчас работают 126 бригад скорой помощи, а не 70, как пишут различные источники. Кроме того, к осени ожидают дополнительное поступление молодых специалистов.

Свердловский Минздрав опроверг информацию из СМИ о том, что якобы за полгода в Екатеринбурге уволились 200 работников скорой помощи. В ведомстве говорят, что служба достаточно укомплектована. «Сведения не соответствуют действительности, а также умышленно вводят в заблуждение жителей города. Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных», — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава. В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге сейчас работают 126 бригад скорой помощи, а не 70, как пишут различные источники. Кроме того, к осени ожидают дополнительное поступление молодых специалистов.