Минздрав отрицает данные об увольнении работников скорой помощи Екатеринбурга

Свердловский Минздрав опроверг информацию из СМИ о том, что якобы за полгода в Екатеринбурге уволились 200 работников скорой помощи. В ведомстве говорят, что служба достаточно укомплектована.
«Сведения не соответствуют действительности, а также умышленно вводят в заблуждение жителей города. Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных», — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава.
В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге сейчас работают 126 бригад скорой помощи, а не 70, как пишут различные источники. Кроме того, к осени ожидают дополнительное поступление молодых специалистов.
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