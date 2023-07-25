25 июля 2023

Минздрав отрицает данные об увольнении работников скорой помощи Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав отрицает данные об увольнении работников скорой помощи Екатеринбурга Фото:

Свердловский Минздрав опроверг информацию из СМИ о том, что якобы за полгода в Екатеринбурге уволились 200 работников скорой помощи. В ведомстве говорят, что служба достаточно укомплектована.

«Сведения не соответствуют действительности, а также умышленно вводят в заблуждение жителей города. Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных», — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава.

В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге сейчас работают 126 бригад скорой помощи, а не 70, как пишут различные источники. Кроме того, к осени ожидают дополнительное поступление молодых специалистов.

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Свердловский Минздрав опроверг информацию из СМИ о том, что якобы за полгода в Екатеринбурге уволились 200 работников скорой помощи. В ведомстве говорят, что служба достаточно укомплектована. «Сведения не соответствуют действительности, а также умышленно вводят в заблуждение жителей города. Укомплектованность медицинскими работниками находится в пределах среднестатистических данных», — говорится в сообщении telegram-канала Минздрава. В ведомстве добавили, что в Екатеринбурге сейчас работают 126 бригад скорой помощи, а не 70, как пишут различные источники. Кроме того, к осени ожидают дополнительное поступление молодых специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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