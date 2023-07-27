Россияне недовольны информированием о пожарах в России

«Народный фронт» сообщил о недостаточной работе с гражданами по поводу лесных пожаров

27 июля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В России будет больше информационных роликов о профилактике лесных пожаров, сообщили в Народном Фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Россияне пожаловались на недостаточное информирование о мерах профилактики и борьбы с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Народного фронта». «По результатам опроса установлено, что проводимая работа с гражданами страны по предупреждению возникновения лесных пожаров требует новых подходов и большей активности со стороны государства. Согласно данным опроса, 62% респондентов отметили недостаточное информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесу. Также 55% участников опроса отметили, что лучше воспринимают информацию в форме видеороликов в соцсетях или по телевидению. При этом 63% респондентов чаще всего видели такую информацию на баннерах и только 23% — в видеороликах», — сообщили в Народном Фронте. Специалисты общественного движения совместно с Координационным центром Правительства РФ составили по итогу опроса свои предложения и направили их в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Контрольное управление Президента Российской Федерации. Среди предложений: Увеличить распространение информации о профилактике лесных пожаров в формате видеороликов и использовать актуальные каналы ее продвижения. Например, через социальные сети, в образовательных учреждениях, общественных пространствах;

Дополнить перечень противопожарных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, мероприятиями по противопожарной агитации;

Повысить качество информационных и методических материалов, в целях улучшения их восприятия и запоминания. С привлечением к данной работе профессионалов в области маркетинга, рекламы и медиатехнологий;

Акцентировать внимание населения в размещаемых информационных материалах на порядке действий в случае возникновения пожара и на ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

Организовать теоретические и практические занятия для подготовки общественных инспекторов по охране окружающей среды по ведению деятельности в сфере профилактики лесных пожаров, а также привлекать их к просветительской работе с населением по данному направлению. Ранее URA.RU проводило опрос среди читателей, которые заявили о страхе перед пожарами. В части регионов тревожность испытывают и местные власти. Паника и пережитый негативный опыт иногда мешают им принимать более разумные решения, помогающие обезопасить населенные пункты от приближающихся лесных пожаров, отметила психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. Были замечены отключения электроэнергии, которые могли привести к плачевным последствиям так как помешали бы забору воды для тушения огня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне пожаловались на недостаточное информирование о мерах профилактики и борьбы с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Народного фронта». «По результатам опроса установлено, что проводимая работа с гражданами страны по предупреждению возникновения лесных пожаров требует новых подходов и большей активности со стороны государства. Согласно данным опроса, 62% респондентов отметили недостаточное информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесу. Также 55% участников опроса отметили, что лучше воспринимают информацию в форме видеороликов в соцсетях или по телевидению. При этом 63% респондентов чаще всего видели такую информацию на баннерах и только 23% — в видеороликах», — сообщили в Народном Фронте. Специалисты общественного движения совместно с Координационным центром Правительства РФ составили по итогу опроса свои предложения и направили их в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Контрольное управление Президента Российской Федерации. Среди предложений: Ранее URA.RU проводило опрос среди читателей, которые заявили о страхе перед пожарами. В части регионов тревожность испытывают и местные власти. Паника и пережитый негативный опыт иногда мешают им принимать более разумные решения, помогающие обезопасить населенные пункты от приближающихся лесных пожаров, отметила психиатр, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. Были замечены отключения электроэнергии, которые могли привести к плачевным последствиям так как помешали бы забору воды для тушения огня.