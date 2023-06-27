Психиатр объяснила, чем опасна избыточная осторожность местных властей при лесных пожарах

Психиатр Читлова: излишняя паника при лесных пожарах мешает принимать верные решения

27 июня 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Негативный опыт может привести к перестраховкам, считает Виктория Читлова Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Паника и пережитый негативный опыт иногда мешают региональным властям принимать более разумные решения, помогающие обезопасить населенные пункты от приближающихся лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Существует такое понятие, как тревожное избегание. Когда человек переносит какой-то негативный опыт, в дальнейшем он стремится избегать чего-то подобного, напоминающее пережитое. Тщательно сохраненная информация о возможной угрозе заставляет его старательно создавать защиту, даже чрезмерную, чтобы тот самый негативный опыт не повторился. Это наши базовые архаичные настройки психики, которые есть у любых живых существ, более-менее высокоорганизованных. То есть я воспринял негативный стимул, запомнил его, я больше не буду желать его повторения в жизни. Режим тревожного избегания формируется, закрепляется и воспроизводится бессознательно, мгновенно, без обдумывания. Есть фраза: „обжегшись на молоке, дуем и на воду“. Это классическая защитная стратегия ума, но, к сожалению, она не всегда оптимальна», — объяснила Виктория Читлова. По словам психиатра, собранность и осмысленность помогают принять более конструктивные решения. «Другой режим мышления, который требует чуть больше времени — активное осмысление ситуации и планирование действий в соответствии с текущей реальностью. В этом случае ум сам за собой подмечает, что он может предлагать быстрые, но ненужные, малоэффективные стратегии, как, например: обесточивать, обезвоживать [населенные пункты при угрозе лесных пожаров] и уже ориентируется на месте с точки зрения конкретной проблемы. Если подвергать переосмыслению многие решения, сделанные из соображения страха перед повторением негативного опыта, то часто бывает, что логичней и конструктивнее было бы поступать по-другому», — объяснила Читлова. Ранее ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов отметил, что электроснабжение населенных пунктов, как не помогает развитию лесных пожаров, так и не мешает. Веерное обесточивание может наоборот сыграть злую шутку, так как в местах угроз могут находиться насосы, которые качают из колодцев воду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Паника и пережитый негативный опыт иногда мешают региональным властям принимать более разумные решения, помогающие обезопасить населенные пункты от приближающихся лесных пожаров. Об этом в беседе с URA.RU рассказала психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, популяризатор науки, кандидат медицинских наук Виктория Читлова. «Существует такое понятие, как тревожное избегание. Когда человек переносит какой-то негативный опыт, в дальнейшем он стремится избегать чего-то подобного, напоминающее пережитое. Тщательно сохраненная информация о возможной угрозе заставляет его старательно создавать защиту, даже чрезмерную, чтобы тот самый негативный опыт не повторился. Это наши базовые архаичные настройки психики, которые есть у любых живых существ, более-менее высокоорганизованных. То есть я воспринял негативный стимул, запомнил его, я больше не буду желать его повторения в жизни. Режим тревожного избегания формируется, закрепляется и воспроизводится бессознательно, мгновенно, без обдумывания. Есть фраза: „обжегшись на молоке, дуем и на воду“. Это классическая защитная стратегия ума, но, к сожалению, она не всегда оптимальна», — объяснила Виктория Читлова. По словам психиатра, собранность и осмысленность помогают принять более конструктивные решения. «Другой режим мышления, который требует чуть больше времени — активное осмысление ситуации и планирование действий в соответствии с текущей реальностью. В этом случае ум сам за собой подмечает, что он может предлагать быстрые, но ненужные, малоэффективные стратегии, как, например: обесточивать, обезвоживать [населенные пункты при угрозе лесных пожаров] и уже ориентируется на месте с точки зрения конкретной проблемы. Если подвергать переосмыслению многие решения, сделанные из соображения страха перед повторением негативного опыта, то часто бывает, что логичней и конструктивнее было бы поступать по-другому», — объяснила Читлова. Ранее ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов отметил, что электроснабжение населенных пунктов, как не помогает развитию лесных пожаров, так и не мешает. Веерное обесточивание может наоборот сыграть злую шутку, так как в местах угроз могут находиться насосы, которые качают из колодцев воду.