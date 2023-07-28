Жителей возмутил сброс неочищенной канализации в реку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Юрюзани Катав-Ивановского района (Челябинская область) канализацию сливают в реку. В местных пабликах соцсетей жители пожаловались на запах от неочищенных стоков.

«Хотел бы поднять тему по поводу слива канализации в реку Юрюзань в конце улицы Жилова. Запах стоит ужасный, и это продолжается с зимы», — написал подписчик паблика «Подслушано Юрюзань».

«Разрушение очистных сооружений поселка ЮРЭС произошло до 1987 года. Стоки района безо всякой очистки производятся на рельеф. В настоящее время ведется работа по формированию земельного участка под строительство очистных сооружений», — сообщили представители мэрии местным депутатам.

Вторая станция очистных сооружений Юрюзани со своими функциями не справляется. Ее проектная производительность в сутки составляет 1,44 тысячи куб метров, фактически поступает 2,55 тысячи. Эксплуатация началась 56 лет назад. Как отметили в администрации района, за прошедшие годы основные конструкции зданий песколовок и биофильтров существенно разрушились. Из-за этого очищать хозбытовые стоки до нужных параметров не получается. Власти в 2021 и 2022 годах трижды искали концессионера, но желающий инвестировать не нашлось.

При этом в Катав-Ивановске очистные сооружения почти новые: в эксплуатацию их сдали в 2017 году. Современная технология является более энергоемкой. При плановой производительности больше двух миллионов куб метров фактически в 2021 году объем составил 531 тысячу куб метров, в 2022 году — 551 тысячу.

Однако трудности есть и в Катав-Ивановске. Износ сетей водоотведения достиг уровня в 97%. Требуется замена, и значительное количество средств. К тому же для обновления двух очистных станций Юрюзани надо 163 млн рублей. Это позволит очищать 130 тысяч куб метров за год. На реконструкцию сетей канализации в городе потребуется еще 250 млн рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в администрацию района, но ответа не получило.