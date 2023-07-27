Челябинку задержали за секс с несовершеннолетним

В Южноуральске (Челябинская область) женщину задержали за секс с несовершеннолетним. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело возбудили спустя месяц после произошедшего.
«Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того, как стало известно о произошедшем, женщину задержали», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ. («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Она находится под подпиской о невыезде.
URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по региону. На момент публикации ответ не поступил.
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