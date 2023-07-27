27 июля 2023

Челябинку задержали за секс с несовершеннолетним

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) женщину задержали за секс с несовершеннолетним. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело возбудили спустя месяц после произошедшего.

«Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того, как стало известно о произошедшем, женщину задержали», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ. («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Она находится под подпиской о невыезде.

URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по региону. На момент публикации ответ не поступил.

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В Южноуральске (Челябинская область) женщину задержали за секс с несовершеннолетним. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, уголовное дело возбудили спустя месяц после произошедшего. «Женщина занималась сексом с 15-летним подростком в конце июня. После того, как стало известно о произошедшем, женщину задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ. («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Она находится под подпиской о невыезде. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СКР по региону. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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