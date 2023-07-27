Власти ХМАО нашли инвестора для устранения мегасвалки шин под Нижневартовском

28 июля 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

На свалке под Нижневартовском собрано более миллиона автопокрышек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО нашли инвестора для устранения огромной свалки шин под Нижневартовском. В документах официального сайта властей округа указано, что правительство рассматривает инвестиционное предложение компании «КомТрансАвто». «В адрес Департамента экономического развития ХМАО поступило предложение ООО «КомТрансАвто» о заключении соглашения о реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов» в городе Нижневартовске». В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание комплекса по производству дизельного топлива и пеллет из автомобильных шин и пластика», — гласит документ. Инвесторам, готовым взяться за проект, правительство предоставляет субсидию. Свалка шин под Нижневартовском образовалась более двадцати лет назад. На полигоне, занимающем 16 гектаров, находится более миллиона покрышек. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют ликвидировать 17 мусорных полигонов и свалок к 2030 году. Такую цель внесли в концепцию экологической безопасности округа.

Власти ХМАО нашли инвестора для устранения огромной свалки шин под Нижневартовском. В документах официального сайта властей округа указано, что правительство рассматривает инвестиционное предложение компании «КомТрансАвто». «В адрес Департамента экономического развития ХМАО поступило предложение ООО «КомТрансАвто» о заключении соглашения о реализации инвестиционного проекта «Создание комплекса по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов» в городе Нижневартовске». В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создание комплекса по производству дизельного топлива и пеллет из автомобильных шин и пластика», — гласит документ. Инвесторам, готовым взяться за проект, правительство предоставляет субсидию. Свалка шин под Нижневартовском образовалась более двадцати лет назад. На полигоне, занимающем 16 гектаров, находится более миллиона покрышек. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планируют ликвидировать 17 мусорных полигонов и свалок к 2030 году. Такую цель внесли в концепцию экологической безопасности округа.