В полиции Екатеринбурга рассказали, как действовать родителям в случае пропажи ребенка

При обнаружении факта пропажи ребенка родитель должен обратиться в полицию

Если пропал ребенок, то нужно оперативно сообщить в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чаще всего самовольные уходы совершают дети в возрасте 15 — 16 лет. Основными причинами являются желание бесконтрольно проводить время, конфликты с родителями. Поэтому очень важно незамедлительно принять меры к его поиску, сообщили URA.RU в УМВД Екатеринбурга.

«Уходы несовершеннолетних связаны с условиями воспитания, взаимоотношениями в семье. Зачастую причиной ухода ребенка из дома является гиперопека со стороны родителей. Такая модель воспитания лишает его личного пространства, пробуждает желание нарушить установленные правила и запреты. Исходя из этого, каждый родитель должен выстроить отношения со своим ребенком таким образом, чтобы у несовершеннолетнего не возникло потребности сбежать из дома», — отметили в ведомстве.

Рекомендуется использовать различные приложения для телефона, а также иные устройства, предназначенные для отслеживания местонахождения ребенка. Если же ребенок все-таки пропал, законным представителям необходимо действовать в соответствии со следующими рекомендациями:

1. При обнаружении факта ухода родитель должен самостоятельно предпринять первоначальные меры по установлению местонахождения своего ребенка. Приблизительно установить время ухода, возможную причину, осмотреть квартиру на наличие записок.

2. Знать круг общения ребенка. Очень важно, чтобы родитель обладал информацией о знакомых своего ребенка, а также о местах его возможного пребывания.

3. Чем быстрее сотрудники полиции начнут организованные поиски, тем больше шансов разыскать ушедшего в более короткий период времени. Сообщить об уходе несовершеннолетнего можно любым удобным способом: по телефону, при личном обращении к сотруднику либо в ближайший отдел полиции.

4. Родитель должен быть готов, что у него будет отобрано письменное заявление, в котором необходимо указать приметы пропавшего. Кроме того, для распространения информации через СМИ необходимо письменное согласие на публикацию фото и персональных данных пропавшего.

5. Родитель не должен скрывать никакой информации, в том числе о предшествующих уходу конфликтах, так как любые сведения имеют большое значение при организации розыскных мероприятий. При подаче заявления о розыске ребенка необходимо подготовить фотографию пропавшего.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге два дня искали восьмилетнюю девочку. Ребенка обнаружили в квартире незнакомого мужчины. Позже в СМИ появилась информация о том, что девочка была изнасилована. На данный момент силовики проводят оперативные действия, чтобы установить картину происшествия.