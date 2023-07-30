30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Пермский театр оперы и балета откроет Международный фестиваль «Херсонес» в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера балета "Конек-горбунок". Екатеринбург, балет, конек горбунок
Пермский балет увидят в древнем Херсонесе (архивное фото) Фото:

Пермский театр оперы и балета представит свою постановку «Лебединое озеро» в Севастополе. Спектакль 1 августа официально откроет VII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», говорится на сайте театрального форума.

«1 августа официальное открытие фестиваля. Балет „Лебединое озеро“ в исполнении Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Владимира Бегичева», — указано в афише. Всего пермяки дадут четыре представления с 1 по 4 августа.

Херсонес — историко-археологический заповедник на месте древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фестивале музыканты и танцоры исполняют произведения под открытым небом. Участие в фестивале «Херсонес» ранее принимали Большой театр, Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр «Новая Опера», Михайловский театр и другие.

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Пермский театр оперы и балета представит свою постановку «Лебединое озеро» в Севастополе. Спектакль 1 августа официально откроет VII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», говорится на сайте театрального форума. «1 августа официальное открытие фестиваля. Балет „Лебединое озеро“ в исполнении Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Владимира Бегичева», — указано в афише. Всего пермяки дадут четыре представления с 1 по 4 августа. Херсонес — историко-археологический заповедник на месте древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фестивале музыканты и танцоры исполняют произведения под открытым небом. Участие в фестивале «Херсонес» ранее принимали Большой театр, Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр «Новая Опера», Михайловский театр и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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