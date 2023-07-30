Пермский театр оперы и балета откроет Международный фестиваль «Херсонес» в Севастополе

Пермский театр оперы и балета представит свою постановку «Лебединое озеро» в Севастополе. Спектакль 1 августа официально откроет VII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», говорится на сайте театрального форума.
«1 августа официальное открытие фестиваля. Балет „Лебединое озеро“ в исполнении Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Владимира Бегичева», — указано в афише. Всего пермяки дадут четыре представления с 1 по 4 августа.
Херсонес — историко-археологический заповедник на месте древнего города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фестивале музыканты и танцоры исполняют произведения под открытым небом. Участие в фестивале «Херсонес» ранее принимали Большой театр, Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Московский театр «Новая Опера», Михайловский театр и другие.
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