В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

31 июля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале ожидают ураган Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Свердловскую область 1 августа обрушатся ливни с грозами и порывистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение. «По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в региональном управлении МЧС. В ведомстве советуют держать окна закрытыми, а на улице находится подальше от линий электропередач и различных неустойчивых конструкций наподобие рекламных щитов. О возникновении разного рода происшествий просят сообщать по телефону 101 или 112.

На Свердловскую область 1 августа обрушатся ливни с грозами и порывистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение. «По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в региональном управлении МЧС. В ведомстве советуют держать окна закрытыми, а на улице находится подальше от линий электропередач и различных неустойчивых конструкций наподобие рекламных щитов. О возникновении разного рода происшествий просят сообщать по телефону 101 или 112.