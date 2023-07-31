В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

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Гроза в Екатеринбурге, молния, гроза, непогода, дождь
На Среднем Урале ожидают ураган Фото:

На Свердловскую область 1 августа обрушатся ливни с грозами и порывистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

«По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве советуют держать окна закрытыми, а на улице находится подальше от линий электропередач и различных неустойчивых конструкций наподобие рекламных щитов. О возникновении разного рода происшествий просят сообщать по телефону 101 или 112.

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На Свердловскую область 1 августа обрушатся ливни с грозами и порывистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение. «По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в региональном управлении МЧС. В ведомстве советуют держать окна закрытыми, а на улице находится подальше от линий электропередач и различных неустойчивых конструкций наподобие рекламных щитов. О возникновении разного рода происшествий просят сообщать по телефону 101 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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