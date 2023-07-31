В Свердловской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

На Среднем Урале ожидают ураган
На Свердловскую область 1 августа обрушатся ливни с грозами и порывистый ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
«По данным синоптиков, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 метров в секунду», — предупредили в региональном управлении МЧС.
В ведомстве советуют держать окна закрытыми, а на улице находится подальше от линий электропередач и различных неустойчивых конструкций наподобие рекламных щитов. О возникновении разного рода происшествий просят сообщать по телефону 101 или 112.
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