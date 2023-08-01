Женщина исправно платила за электроэнергию, и теперь не может понять, откуда взялась такая сумма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Чусовом Пермского края пенсионерка Ольга Плюснина получила счет за электроэнергию за июнь более чем на 190 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города, знакомый с женщиной. По его словам, такую сумму горожанке выставили в «Пермэнергосбыте» после перерасчета показаний электросчетчика.

«Бабушка проживает в частном доме, исправно платила за коммуналку. Ей заменили электросчетчик — установили тот, который передает показания за потребленную электроэнергию автоматически. И вот теперь выяснилось, что за июнь она должна оплатить 191 838 рублей 60 копеек, в противном случае грозят отключить электроснабжение», пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт» URA.RU пояснили, что женщина долгое время не передавала показания электроприбора, поэтому платила «по среднему потреблению или нормативу». 21 июня чусовлянке заменили электросчетчик. При этом энергетики зафиксировали его показания и составили акт, с которым ознакомили клиента.

«Объем начислений по этим показаниям составил более 190 тысяч рублей. Так бывает, если фактический расход клиента намного выше среднего или нормативного, а показания регулярно не передаются. Именно поэтому мы просим клиентов самостоятельно передавать показания счетчиков. Если показания снимаются контролерами, по возможности, отслеживать соответствие снятых показаний с расчетными показаниями в квитанции», — отметили в сбытовой компании.

На огромные счета за коммуналку также жаловались жители Губахи, а в Перми жителю «двушки» за месяц выставили счет на два миллиона рублей. В управляющей организации, которая обслуживала дом пермяка, пояснили, что ошиблись с начислением за коммуналку.

Пенсионерка узнала, что должна заплатить за электроэнергию почти 200 тысяч рублей Фото предоставлено жителем Чусового