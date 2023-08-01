01 августа 2023

В США рассказали, как Байден публично унизил Зеленского

American Thinker: Байден заявил, что Украина никуда не денется от США
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что у Украины нет выбора, кроме как продолжать военный конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского перед фактом: Киев будет сражаться с Россией до тех пор, пока США продолжают оказывать ему военную поддержку. Об этом написал американский колумнист Александер Марковски.

«Когда вассал [Зеленский] осмелился повысить голос на своих феодалов [страны НАТО], президенту Байдену пришлось указать ему его место. <…> Говоря недипломатическим английским языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие. <…> Вам некуда идти», — процитировал Александер Марковски Джо Байдена в своем материале для American Thinker. Марковски отметил, что глава США категорично высказался в адрес Зеленского после того, как тот повысил голос во время саммита стран НАТО в Вильнюсе в июле.

Американские журналисты отметили, что между Зеленским и Байденом растет напряжение. Разногласия между ними стали очевидны после саммита НАТО в Вильнюсе 11—12 июля. Американский президент остался недоволен поведением украинского лидера. Во время саммита Киеву отказали во вступлении в альянс, но пообещали гарантии безопасности.

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Президент США Джо Байден поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского перед фактом: Киев будет сражаться с Россией до тех пор, пока США продолжают оказывать ему военную поддержку. Об этом написал американский колумнист Александер Марковски. «Когда вассал [Зеленский] осмелился повысить голос на своих феодалов [страны НАТО], президенту Байдену пришлось указать ему его место. <…> Говоря недипломатическим английским языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие. <…> Вам некуда идти», — процитировал Александер Марковски Джо Байдена в своем материале для American Thinker. Марковски отметил, что глава США категорично высказался в адрес Зеленского после того, как тот повысил голос во время саммита стран НАТО в Вильнюсе в июле. Американские журналисты отметили, что между Зеленским и Байденом растет напряжение. Разногласия между ними стали очевидны после саммита НАТО в Вильнюсе 11—12 июля. Американский президент остался недоволен поведением украинского лидера. Во время саммита Киеву отказали во вступлении в альянс, но пообещали гарантии безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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