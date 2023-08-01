В США рассказали, как Байден публично унизил Зеленского

American Thinker: Байден заявил, что Украина никуда не денется от США

01 августа 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что у Украины нет выбора, кроме как продолжать военный конфликт Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского перед фактом: Киев будет сражаться с Россией до тех пор, пока США продолжают оказывать ему военную поддержку. Об этом написал американский колумнист Александер Марковски. «Когда вассал [Зеленский] осмелился повысить голос на своих феодалов [страны НАТО], президенту Байдену пришлось указать ему его место. <…> Говоря недипломатическим английским языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие. <…> Вам некуда идти», — процитировал Александер Марковски Джо Байдена в своем материале для American Thinker. Марковски отметил, что глава США категорично высказался в адрес Зеленского после того, как тот повысил голос во время саммита стран НАТО в Вильнюсе в июле. Американские журналисты отметили, что между Зеленским и Байденом растет напряжение. Разногласия между ними стали очевидны после саммита НАТО в Вильнюсе 11—12 июля. Американский президент остался недоволен поведением украинского лидера. Во время саммита Киеву отказали во вступлении в альянс, но пообещали гарантии безопасности.

Президент США Джо Байден поставил своего украинского коллегу Владимира Зеленского перед фактом: Киев будет сражаться с Россией до тех пор, пока США продолжают оказывать ему военную поддержку. Об этом написал американский колумнист Александер Марковски. «Когда вассал [Зеленский] осмелился повысить голос на своих феодалов [страны НАТО], президенту Байдену пришлось указать ему его место. <…> Говоря недипломатическим английским языком, вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем оружие. <…> Вам некуда идти», — процитировал Александер Марковски Джо Байдена в своем материале для American Thinker. Марковски отметил, что глава США категорично высказался в адрес Зеленского после того, как тот повысил голос во время саммита стран НАТО в Вильнюсе в июле. Американские журналисты отметили, что между Зеленским и Байденом растет напряжение. Разногласия между ними стали очевидны после саммита НАТО в Вильнюсе 11—12 июля. Американский президент остался недоволен поведением украинского лидера. Во время саммита Киеву отказали во вступлении в альянс, но пообещали гарантии безопасности.