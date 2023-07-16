The Hill: саммит НАТО выявил серьезные проблемы между Зеленским и Байденом

Саммит НАТО проходил с 11 по 12 июля Фото: Официальный сайт президента Украины

Саммит НАТО в Вильнюсе, который проходил с 11 по 12 июля, выявил политические разногласия между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил обозреватель The Hill Алекс Гангитано.

«Громкая дипломатическая поездка президента Байдена на саммит НАТО в Европе выявила некоторые трещины в отношениях США с Зеленским. Последний заявил, что отсутствие срочности с включением его страны в альянс играет на руку России», — говорится в материале .

Гангитано отметил, что президент США остался недовольным поведением Зеленского. Дело в том, что на саммите, как отмечает автор материала, Байден дал понять, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО. Это и не понравилось Зеленскому. Однако лидер Украины недолго был раздражен, спустя время он переговорил с Байденом с глазу на глаз. Во время личного диалога Зеленский похвалил лидера Штатов.

По итогам саммита НАТО был выпущен документ, который дает гарантии безопасности для Украины. Также был создан протокол на случай войны НАТО и России. В МИД России отметили, что НАТО возвращается к холодной войне, передает «Национальная служба новостей».

Во время саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может рассчитывать на вступление в альянс до завершения конфликта с Россией. Если Украина проиграет в противостоянии с РФ, то она не станет членом НАТО, отметил Столтенберг.