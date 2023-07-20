Зеленскому отказали во вступлении Украины в НАТО из-за России

21 июля 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО переносится на неопределенный срок, чтобы не обострять конфликт Запада и России Фото: Официальный сайт президента Украины Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности в Аспенском институте. «Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией. Это не входит в наши планы», — цитирует ТАСС слова Джоанэ. Однако Джоанэ подчеркнул, что на саммите, который прошел в Вильнюсе, Украина стала ближе на пути в блок НАТО. Уточняется, что вступление Украины в альянс будет зависеть от всех членов организации. Ранее Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности в Аспенском институте. «Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией. Это не входит в наши планы», — цитирует ТАСС слова Джоанэ. Однако Джоанэ подчеркнул, что на саммите, который прошел в Вильнюсе, Украина стала ближе на пути в блок НАТО. Уточняется, что вступление Украины в альянс будет зависеть от всех членов организации. Ранее Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.