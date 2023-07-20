20 июля 2023

Зеленскому отказали во вступлении Украины в НАТО из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Столтенберга в Киев, нато, Столтенберг
Вступление Украины в НАТО переносится на неопределенный срок, чтобы не обострять конфликт Запада и России Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности в Аспенском институте.

«Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией. Это не входит в наши планы», — цитирует ТАСС слова Джоанэ.

Однако Джоанэ подчеркнул, что на саммите, который прошел в Вильнюсе, Украина стала ближе на пути в блок НАТО. Уточняется, что вступление Украины в альянс будет зависеть от всех членов организации.

Ранее Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности в Аспенском институте. «Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией. Это не входит в наши планы», — цитирует ТАСС слова Джоанэ. Однако Джоанэ подчеркнул, что на саммите, который прошел в Вильнюсе, Украина стала ближе на пути в блок НАТО. Уточняется, что вступление Украины в альянс будет зависеть от всех членов организации. Ранее Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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