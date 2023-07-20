Зеленскому отказали во вступлении Украины в НАТО из-за России

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано во вступлении в блок НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, чтобы не обострять отношения с Россией. Об этом рассказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ на форуме по безопасности в Аспенском институте.
«Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией. Это не входит в наши планы», — цитирует ТАСС слова Джоанэ.
Однако Джоанэ подчеркнул, что на саммите, который прошел в Вильнюсе, Украина стала ближе на пути в блок НАТО. Уточняется, что вступление Украины в альянс будет зависеть от всех членов организации.
Ранее Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в 2008 году, и даже после начала спецоперации не отказалась от своих планов. Такой информацией поделилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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