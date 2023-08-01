Трамп обвинил Конгресс в разжигании Третьей мировой войны

Трамп: США могут оказаться в Третьей мировой войне с Россией
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Между США и Россией ведется опосредованная война, заявил Дональд Трамп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США имеют опосредованную войну с Россией, которая может привести к Третьей мировой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, над созданием которых я работал, у нас теперь есть опосредованная война с Россией», — сказал Трамп Newsweek. По его словам, страны вполне могут оказаться в Третьей мировой войне, поскольку Украина оказалась полностью опустошена.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Запад может пойти на эскалацию украинского конфликта в 2024 году. По его мнению, это может понадобиться для получения поддержки избирателей во время президентских выборов в США, передает RT.

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США имеют опосредованную войну с Россией, которая может привести к Третьей мировой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. «Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, над созданием которых я работал, у нас теперь есть опосредованная война с Россией», — сказал Трамп Newsweek. По его словам, страны вполне могут оказаться в Третьей мировой войне, поскольку Украина оказалась полностью опустошена. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Запад может пойти на эскалацию украинского конфликта в 2024 году. По его мнению, это может понадобиться для получения поддержки избирателей во время президентских выборов в США, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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