Пермякам предложили новый вид активного отдыха

Пермская турфирма анонсировала тур в формате велояхтинга до канала Копань

04 августа 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Туристы будут передвигаться на велосипедах и яхте Фото: Московец Илья © URA.RU Жителей Перми зовут в путешествие нового формата — велояхтинг. Во время него путешественники будут передвигаться на велосипеде и яхте. Тур начнется в Перми, а закончится на берегу рукотворного канала Копань в Очерском районе. Этот канал является известной достопримечательностью региона. Поездка состоится с 17 по 20 августа, рассказали организаторы тура в группе TMtravel в соцсети «ВКонтакте». «Бомбический велотур в Копань с яхтингом по Каме. В первый день мы поедем на велосипеде из Перми до Усть-Качки, где пересядем на яхту. Во второй день поплывем до села Таборы. Затем на третий и четвертый день запланирован велотур по маршруту Таборы — Очер — Копань —Верещагино», — сказано в анонсе путешествия. Стоимость тура на одного человека — 11,9 тысяч рублей. В нее входят аренда яхты и спасательных жилетов, обучение яхтингу, питание, услуги инструктора на протяжении всего маршрута и машина сопровождения, которая повезет вещи туристов. С собой нужно взять палатку, спальный мешок и пенку, так как ночевки запланированы на природе. Если этого оборудования нет, организаторы тура помогут взять его в аренду. Также при себе нужно иметь деньги на билет на электричку Верещагино — Пермь. Канал Копань крестьяне в 1813—1814 годах рыли вручную, чтобы соединить реки Чепца и Очер. Глубина канала составляет до 40 метров, ширина — до 100 метров, а длина — более одного километра. Весной здесь можно увидеть два красивейших водопада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Перми зовут в путешествие нового формата — велояхтинг. Во время него путешественники будут передвигаться на велосипеде и яхте. Тур начнется в Перми, а закончится на берегу рукотворного канала Копань в Очерском районе. Этот канал является известной достопримечательностью региона. Поездка состоится с 17 по 20 августа, рассказали организаторы тура в группе TMtravel в соцсети «ВКонтакте». «Бомбический велотур в Копань с яхтингом по Каме. В первый день мы поедем на велосипеде из Перми до Усть-Качки, где пересядем на яхту. Во второй день поплывем до села Таборы. Затем на третий и четвертый день запланирован велотур по маршруту Таборы — Очер — Копань —Верещагино», — сказано в анонсе путешествия. Стоимость тура на одного человека — 11,9 тысяч рублей. В нее входят аренда яхты и спасательных жилетов, обучение яхтингу, питание, услуги инструктора на протяжении всего маршрута и машина сопровождения, которая повезет вещи туристов. С собой нужно взять палатку, спальный мешок и пенку, так как ночевки запланированы на природе. Если этого оборудования нет, организаторы тура помогут взять его в аренду. Также при себе нужно иметь деньги на билет на электричку Верещагино — Пермь. Канал Копань крестьяне в 1813—1814 годах рыли вручную, чтобы соединить реки Чепца и Очер. Глубина канала составляет до 40 метров, ширина — до 100 метров, а длина — более одного километра. Весной здесь можно увидеть два красивейших водопада.