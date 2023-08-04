Суд вынес Навальному* новый приговор по делу об экстремизме

Суд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима

04 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Алексею Навальному* назначили 19 лет колонии за создание экстремистского сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Московский городской суд приговорил политика и блогера Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) к 19 годам колонии особого режима. Новый срок в отношении его был назначен в связи с созданием Навальным экстремистского сообщества. «Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. Приговор назначен по делу о создании экстремистского сообщества», — сообщает ТАСС. Особый режим предполагает определенные условия заключения. Первые десять лет срока заключенные не имеют права на свидания и переписку. Перемещение возможно только под конвоем с наручниками за спиной. Переговаривать сокамерникам также запрещено. Навальный был задержан по делу «Ив Роше» в январе 2021 года после своего возвращения из Германии, где проходил лечение. Изначально его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Затем в суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального. На этот раз его приговорили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение еще тогда запрашивало для бывшего политика до 13 лет лишения свободы. В апреле 2023 года в отношении Навального возбудили дело по факту терроризма. *Алексей Навальный признан террористом и экстремистом

Московский городской суд приговорил политика и блогера Алексея Навального (признан террористом и экстремистом) к 19 годам колонии особого режима. Новый срок в отношении его был назначен в связи с созданием Навальным экстремистского сообщества. «Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. Приговор назначен по делу о создании экстремистского сообщества», — сообщает ТАСС. Особый режим предполагает определенные условия заключения. Первые десять лет срока заключенные не имеют права на свидания и переписку. Перемещение возможно только под конвоем с наручниками за спиной. Переговаривать сокамерникам также запрещено. Навальный был задержан по делу «Ив Роше» в январе 2021 года после своего возвращения из Германии, где проходил лечение. Изначально его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Затем в суд Москвы поступило новое уголовное дело против Навального. На этот раз его приговорили на 9 лет по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Обвинение еще тогда запрашивало для бывшего политика до 13 лет лишения свободы. В апреле 2023 года в отношении Навального возбудили дело по факту терроризма. *Алексей Навальный признан террористом и экстремистом