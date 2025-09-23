В Белгороде из-за атак БПЛА приостановили работу торговых центров

На фоне атак украинских беспилотников на Белгород в городе временно закроют два торговых центра до конца сегодняшнего дня, 23 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров „Мега Гринн“ и „РИО“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Гладкова.
Ранее губернатор Белгородской области призвал родителей оставить детей дома из-за возможной атаки дронов. Однако, по словам Гладкова, если этого сделать не получается, то с соблюдением всех мер предосторожности необходимо отвезти их в школы и детские сады, которые продолжают работу в штатном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.