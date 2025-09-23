В Белгороде из-за атак БПЛА приостановили работу торговых центров

Работа торговых центров приостановлена до конца сегодняшнего дня, 23 сентября
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

На фоне атак украинских беспилотников на Белгород в городе временно закроют два торговых центра до конца сегодняшнего дня, 23 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Уважаемые жители Белгорода, в связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров „Мега Гринн“ и „РИО“», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Гладкова.

Ранее губернатор Белгородской области призвал родителей оставить детей дома из-за возможной атаки дронов. Однако, по словам Гладкова, если этого сделать не получается, то с соблюдением всех мер предосторожности необходимо отвезти их в школы и детские сады, которые продолжают работу в штатном режиме.

