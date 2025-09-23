Президент Казахстана встретился с Зеленским в США

Токаев подчеркнул необходимость продолжения дипломатических инициатив
Токаев подчеркнул необходимость продолжения дипломатических инициатив

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе казахского лидера.

«Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине», — пишет пресс-служба слова Токаева. Переговоры прошли на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Предыдущие переговоры лидеров двух стран состоялись в 2019 году.

Обсуждение велось на английском языке. Особое внимание было уделено координации усилий Украины, США и европейских государств по мирному урегулированию конфликта. Помимо этого, обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества и участие казахстанских компаний в восстановлении Украины. Токаев подчеркнул необходимость продолжения дипломатических инициатив для поиска решений по прекращению конфликта, отметив сложность текущей ситуации.

