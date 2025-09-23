Раскрыта цель ударов Украины по российским регионам

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал цели, которых Украина пытается достичь, нанося удары по территории Российской Федерации. Свою позицию он изложил в интервью изданию «Известия».
«Потому что она (Украина — прим. URA.RU) сегодня просит фантастические объемы денег. И им необходимо для этого создавать определенный победный фон, демонстрировать, что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить», — сказал Мирошник. Его слова приводит газета «Известия».
Он также добавил, что в период с 8 по 14 сентября на территории России в прифронтовых районах было зафиксировано рекордное число ударов. В частности, ежедневно по гражданским объектам наносилось почти 600 ударов. В последующую неделю, с 15 по 21 сентября, этот показатель снизился до 460 ударов в сутки. При этом по сравнению с весенним периодом количество атак выросло почти в два раза. Как отметил посол МИД РФ по особым поручениям, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о том, что, терпя поражения на поле боя, Украина стремится компенсировать свои неудачи путем использования запрещенных методов ведения войны.
Ранее стало известно, в течение вчерашнего вечера, ночи, а затем и утром столицу России атаковали украинские беспилотники. Сведения о сбитых беспилотниках публиковались в telegram-канале Собянина в промежутке между 19:30 22 сентября и 07:41 23 сентября по мск. В итоге средства ПВО уничтожили 34 дрона ВСУ.
