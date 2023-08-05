05 августа 2023
04 августа 2023

Пермский бизнесмен продает здание с киберспортивным клубом за 60 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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PlayStation Plus Party. Екатеринбург, шлем виртуальной реальности, vr
Киберспортивный клуб расположен на первом этаже здания Фото:

Предприниматель выставил на продажу здание, на первом этаже которого расположен киберспортивный клуб. Бизнесмен оценил свои активы в 60 миллионов рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается современное многофункциональное здание за 60 млн рублей. Первый этаж — это киберспортивный клуб премиум-класса Good Game, помещение состоит из пяти игровых комнат, лаунж зоны и бара. Второй этаж — это апартаменты (110 квадратных метров) с отдельным входом, также здесь размещены офисы (170 квадратных метров) с качественной отделкой», — написано в сообщении на портале «Авито».

Земельный участок находится в собственности. Предприниматель готов обсудить с покупателями продажу готового кибер-бизнеса. Здание продается в связи с тем, что пермяк занялся новым проектом.

Ранее в центре прикамской столицы выставили на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение оценили в 3,5 миллиона рублей.

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Предприниматель выставил на продажу здание, на первом этаже которого расположен киберспортивный клуб. Бизнесмен оценил свои активы в 60 миллионов рублей, указано на сайте бесплатных объявлений. «Продается современное многофункциональное здание за 60 млн рублей. Первый этаж — это киберспортивный клуб премиум-класса Good Game, помещение состоит из пяти игровых комнат, лаунж зоны и бара. Второй этаж — это апартаменты (110 квадратных метров) с отдельным входом, также здесь размещены офисы (170 квадратных метров) с качественной отделкой», — написано в сообщении на портале «Авито». Земельный участок находится в собственности. Предприниматель готов обсудить с покупателями продажу готового кибер-бизнеса. Здание продается в связи с тем, что пермяк занялся новым проектом. Ранее в центре прикамской столицы выставили на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение оценили в 3,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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