Пермский бизнесмен продает здание с киберспортивным клубом за 60 млн рублей

Киберспортивный клуб расположен на первом этаже здания Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Предприниматель выставил на продажу здание, на первом этаже которого расположен киберспортивный клуб. Бизнесмен оценил свои активы в 60 миллионов рублей, указано на сайте бесплатных объявлений.

«Продается современное многофункциональное здание за 60 млн рублей. Первый этаж — это киберспортивный клуб премиум-класса Good Game, помещение состоит из пяти игровых комнат, лаунж зоны и бара. Второй этаж — это апартаменты (110 квадратных метров) с отдельным входом, также здесь размещены офисы (170 квадратных метров) с качественной отделкой», — написано в сообщении на портале «Авито».

Земельный участок находится в собственности. Предприниматель готов обсудить с покупателями продажу готового кибер-бизнеса. Здание продается в связи с тем, что пермяк занялся новым проектом.

Ранее в центре прикамской столицы выставили на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение оценили в 3,5 миллиона рублей.