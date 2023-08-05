Генсек ООН Гутерриш сообщил о нависшей над миром тени ядерной войны

06 августа 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерриш напомнил миру об угрозе атомной войны Фото: Официальный сайт Европарламента Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о нависшей над миром угрозе ядерной войны. Об этом руководитель организации рассказал в своем послании, приуроченном 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. «Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — передала послание генсека ООН его заместитель Идзуми Накамицу. Гутерриш призвал страны полностью отказаться от ядерного оружия, напомнив, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН. «Единственный путь исключить риск ядерной войны — это полностью уничтожить ядерное оружие. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения», — следует из послания Гуттериша. Ранее на саммите стран «Большой семерки» в Японии подняли вопрос о необходимости построить мир без ядерного оружия. Однако по словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, путь к миру без ядерного оружия становится сложнее из-за раскола в международном сообществе.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о нависшей над миром угрозе ядерной войны. Об этом руководитель организации рассказал в своем послании, приуроченном 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. «Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения», — передала послание генсека ООН его заместитель Идзуми Накамицу. Гутерриш призвал страны полностью отказаться от ядерного оружия, напомнив, что ядерное разоружение является одной из главных целей ООН. «Единственный путь исключить риск ядерной войны — это полностью уничтожить ядерное оружие. Избавление от ядерного оружия остается высочайшим приоритетом в сфере разоружения», — следует из послания Гуттериша. Ранее на саммите стран «Большой семерки» в Японии подняли вопрос о необходимости построить мир без ядерного оружия. Однако по словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, путь к миру без ядерного оружия становится сложнее из-за раскола в международном сообществе.