Госсекретарь США назвал угрозу, соизмеримую с ядерной войной

Блинкен: изменение климата столь же опасно, что и угроза ядерной войны

30 июля 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

США обращают пристальное внимание к проблеме глобального потепления, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата. С таким мнением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Ядерная война не более опасна, чем изменение климата», — заявил Блинкен в эфире австралийской новостной программы «60 минут». Отвечая на вопрос о том, какой вызов следует считать серьезнее для человечества, Блинкен отметил, что все проблемы имеют свое значение, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты. Госсекретарь подчеркнул, что США придают большое значение проблеме глобального потепления, но это не означает, что других серьезных вызовов для международного порядка не существует. В таких условиях важно быть многозадачными и уделять внимание всем рисковым ситуациям. Ранее ученый Николай Терешонок сообщил, что глобальное потепление приводит к увеличению частоты засух и природных пожаров. Исследования показали потепление по всей толще тропосферы и снижение скорости ветра, что создает условия для длительных периодов засух. Также отмечается, что антарктические ледники подвержены быстрому таянию, что вызывает обеспокоенность не только ученых, но и широкой общественности. Ускоренное таяние ледников представляет серьезную угрозу для планеты в целом, передают «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата. С таким мнением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Ядерная война не более опасна, чем изменение климата», — заявил Блинкен в эфире австралийской новостной программы «60 минут». Отвечая на вопрос о том, какой вызов следует считать серьезнее для человечества, Блинкен отметил, что все проблемы имеют свое значение, однако изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех жителей планеты. Госсекретарь подчеркнул, что США придают большое значение проблеме глобального потепления, но это не означает, что других серьезных вызовов для международного порядка не существует. В таких условиях важно быть многозадачными и уделять внимание всем рисковым ситуациям. Ранее ученый Николай Терешонок сообщил, что глобальное потепление приводит к увеличению частоты засух и природных пожаров. Исследования показали потепление по всей толще тропосферы и снижение скорости ветра, что создает условия для длительных периодов засух. Также отмечается, что антарктические ледники подвержены быстрому таянию, что вызывает обеспокоенность не только ученых, но и широкой общественности. Ускоренное таяние ледников представляет серьезную угрозу для планеты в целом, передают «Дни.ру».