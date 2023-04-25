Медведев заявил о растущем риске начала ядерной войны

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Риск ядерной войны растет с каждым днем, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Риск ядерной войны растет с каждым днем. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он объяснил, что это происходит «по известным причинам».

«На мой взгляд, это (глобальное потепление — прим. URA.RU) ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов», — заявил Дмитрий Медведев на Просветительском марафоне «Знание.Первые». Он добавил, что подобная перспектива вполне вероятна, и она растет с каждым днем. Медведев пояснил, что ядерная война может случиться по «известным причинам».

Ранее Медведев раскритиковал сделанное в Японии требование G7 к России гарантировать недопустимость ядерной войны, передает «Царьград». Он написал, что Япония плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами.

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Риск ядерной войны растет с каждым днем. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он объяснил, что это происходит «по известным причинам». «На мой взгляд, это (глобальное потепление — прим. URA.RU) ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов», — заявил Дмитрий Медведев на Просветительском марафоне «Знание.Первые». Он добавил, что подобная перспектива вполне вероятна, и она растет с каждым днем. Медведев пояснил, что ядерная война может случиться по «известным причинам». Ранее Медведев раскритиковал сделанное в Японии требование G7 к России гарантировать недопустимость ядерной войны, передает «Царьград». Он написал, что Япония плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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