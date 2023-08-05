В ХМАО мужчина с пистолетом пытался выбить дверь соседки по общежитию. Фото

06 августа 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мужчина угрожал соседке по общежитию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вооруженный пистолетом мужчина угрожал соседке по общежитию и разбил ей дверь из-за бытового конфликта. Об этом URA.RU рассказала мать девушки, приехавшая на место событий. «Моей дочери угрожал сосед по общежитию. Пытался выломать дверь, потом спустился вниз, и дочь из окна увидела, что он вооружен, он даже передернул затвор пистолета. Приехала Росгвардия, изъяла оружие. Конфликт бытовой, не поделили график уборки. У нас разбита дверь, сейчас мы едем писать заявление в полицию», — поделилась вартовчанка. Семья потерпевшей передала в редакцию запись разговора девушки и соседа. Она сделана во дворе дома уже после приезда сотрудников Росгвардии. Мужчина подтверждает, что спускался с оружием, но заявляет, что «это был травмат». Силовики изъяли его при обыске. По словам женщины, конфликты с этим соседом у обитателей общежития происходят не впервые. «Одна девушка съехала жить на дачу, потому что он постоянно к ней ломился. Он живет вместе с женой, они снимают комнату, в общежитии не прописаны. Я несколько раз жаловалась хозяйке комнаты на угрозы, которые получает моя дочь, но она так и не сменила арендаторов», — добавила мать потерпевшей девушки. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) вооруженный пистолетом мужчина угрожал соседке по общежитию и разбил ей дверь из-за бытового конфликта. Об этом URA.RU рассказала мать девушки, приехавшая на место событий. «Моей дочери угрожал сосед по общежитию. Пытался выломать дверь, потом спустился вниз, и дочь из окна увидела, что он вооружен, он даже передернул затвор пистолета. Приехала Росгвардия, изъяла оружие. Конфликт бытовой, не поделили график уборки. У нас разбита дверь, сейчас мы едем писать заявление в полицию», — поделилась вартовчанка. Семья потерпевшей передала в редакцию запись разговора девушки и соседа. Она сделана во дворе дома уже после приезда сотрудников Росгвардии. Мужчина подтверждает, что спускался с оружием, но заявляет, что «это был травмат». Силовики изъяли его при обыске. По словам женщины, конфликты с этим соседом у обитателей общежития происходят не впервые. «Одна девушка съехала жить на дачу, потому что он постоянно к ней ломился. Он живет вместе с женой, они снимают комнату, в общежитии не прописаны. Я несколько раз жаловалась хозяйке комнаты на угрозы, которые получает моя дочь, но она так и не сменила арендаторов», — добавила мать потерпевшей девушки. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.