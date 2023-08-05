05 августа 2023
04 августа 2023

В ХМАО мужчина с пистолетом пытался выбить дверь соседки по общежитию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Мужчина угрожал соседке по общежитию Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вооруженный пистолетом мужчина угрожал соседке по общежитию и разбил ей дверь из-за бытового конфликта. Об этом URA.RU рассказала мать девушки, приехавшая на место событий.

«Моей дочери угрожал сосед по общежитию. Пытался выломать дверь, потом спустился вниз, и дочь из окна увидела, что он вооружен, он даже передернул затвор пистолета. Приехала Росгвардия, изъяла оружие. Конфликт бытовой, не поделили график уборки. У нас разбита дверь, сейчас мы едем писать заявление в полицию», — поделилась вартовчанка.

Семья потерпевшей передала в редакцию запись разговора девушки и соседа. Она сделана во дворе дома уже после приезда сотрудников Росгвардии. Мужчина подтверждает, что спускался с оружием, но заявляет, что «это был травмат». Силовики изъяли его при обыске.

По словам женщины, конфликты с этим соседом у обитателей общежития происходят не впервые. «Одна девушка съехала жить на дачу, потому что он постоянно к ней ломился. Он живет вместе с женой, они снимают комнату, в общежитии не прописаны. Я несколько раз жаловалась хозяйке комнаты на угрозы, которые получает моя дочь, но она так и не сменила арендаторов», — добавила мать потерпевшей девушки.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) вооруженный пистолетом мужчина угрожал соседке по общежитию и разбил ей дверь из-за бытового конфликта. Об этом URA.RU рассказала мать девушки, приехавшая на место событий. «Моей дочери угрожал сосед по общежитию. Пытался выломать дверь, потом спустился вниз, и дочь из окна увидела, что он вооружен, он даже передернул затвор пистолета. Приехала Росгвардия, изъяла оружие. Конфликт бытовой, не поделили график уборки. У нас разбита дверь, сейчас мы едем писать заявление в полицию», — поделилась вартовчанка. Семья потерпевшей передала в редакцию запись разговора девушки и соседа. Она сделана во дворе дома уже после приезда сотрудников Росгвардии. Мужчина подтверждает, что спускался с оружием, но заявляет, что «это был травмат». Силовики изъяли его при обыске. По словам женщины, конфликты с этим соседом у обитателей общежития происходят не впервые. «Одна девушка съехала жить на дачу, потому что он постоянно к ней ломился. Он живет вместе с женой, они снимают комнату, в общежитии не прописаны. Я несколько раз жаловалась хозяйке комнаты на угрозы, которые получает моя дочь, но она так и не сменила арендаторов», — добавила мать потерпевшей девушки. В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...