Стало известно, кого обвиняет опекун Далера Бобиева из Екатеринбурга в смерти ребенка

Опекун Далера Бобиева во время очной ставки с мужем в СИЗО обвиняла в смерти мальчика его сестру

07 августа 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова пыталась свалить вину на старшую сестру Далера Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, перекладывала вину за гибель ребенка на старшую сестру мальчика Дашу, которая также воспитывалась в семье. При этом свою вину Наумова полностью отрицала. О том, что в гибели Далера виновата Даша, она пыталась убедить мужа во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга, но он ей не поверил. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Во время очной ставки Вероника Наумова пыталась убедить своего супруга Александра в том, что она не виновата в гибели ребенка. По ее словам, виновата Даша. Однако на вопрос мужа о том, почему она считает Дашу виновной в гибели Далера, Наумова отвечать отказалась. Несмотря на все попытки убедить супруга в своей невиновности, Александр ей не поверил. Это очень разозлило Веронику. Последние минуты встречи походили на повышенных тонах», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось, так как Калегиной не оказалось на рабочем месте. Громкая история с поисками пропавшего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, произошла 26 июня в Екатеринбурге. Тогда ребенка искали сотни человек. Утром 29 июня тело шестилетнего мальчика нашли в гараже, который, как оказалось позже, принадлежал семье опекуна. Наумову заключили под стражу до 26 августа. Все детали громкой истории Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вероника Наумова, опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, перекладывала вину за гибель ребенка на старшую сестру мальчика Дашу, которая также воспитывалась в семье. При этом свою вину Наумова полностью отрицала. О том, что в гибели Далера виновата Даша, она пыталась убедить мужа во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга, но он ей не поверил. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. «Во время очной ставки Вероника Наумова пыталась убедить своего супруга Александра в том, что она не виновата в гибели ребенка. По ее словам, виновата Даша. Однако на вопрос мужа о том, почему она считает Дашу виновной в гибели Далера, Наумова отвечать отказалась. Несмотря на все попытки убедить супруга в своей невиновности, Александр ей не поверил. Это очень разозлило Веронику. Последние минуты встречи походили на повышенных тонах», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось, так как Калегиной не оказалось на рабочем месте. Громкая история с поисками пропавшего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, произошла 26 июня в Екатеринбурге. Тогда ребенка искали сотни человек. Утром 29 июня тело шестилетнего мальчика нашли в гараже, который, как оказалось позже, принадлежал семье опекуна. Наумову заключили под стражу до 26 августа. Все детали громкой истории Далера Бобиева — в материале URA.RU.