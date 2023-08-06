Стало известно, кого обвиняет опекун Далера Бобиева из Екатеринбурга в смерти ребенка

Вероника Наумова, опекун погибшего шестилетнего Далера Бобиева, перекладывала вину за гибель ребенка на старшую сестру мальчика Дашу, которая также воспитывалась в семье. При этом свою вину Наумова полностью отрицала. О том, что в гибели Далера виновата Даша, она пыталась убедить мужа во время очной ставки в СИЗО Екатеринбурга, но он ей не поверил. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник.
«Во время очной ставки Вероника Наумова пыталась убедить своего супруга Александра в том, что она не виновата в гибели ребенка. По ее словам, виновата Даша. Однако на вопрос мужа о том, почему она считает Дашу виновной в гибели Далера, Наумова отвечать отказалась. Несмотря на все попытки убедить супруга в своей невиновности, Александр ей не поверил. Это очень разозлило Веронику. Последние минуты встречи походили на повышенных тонах», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к адвокату Вероники Наумовой Жанне Калегиной в адвокатскую контору № 7. Получить оперативный комментарий не удалось, так как Калегиной не оказалось на рабочем месте.
Громкая история с поисками пропавшего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой, произошла 26 июня в Екатеринбурге. Тогда ребенка искали сотни человек. Утром 29 июня тело шестилетнего мальчика нашли в гараже, который, как оказалось позже, принадлежал семье опекуна. Наумову заключили под стражу до 26 августа. Все детали громкой истории Далера Бобиева — в материале URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.