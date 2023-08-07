Свердловской области выделили 84 миллиона рублей на детский отдых 08 августа 2023 в 00:00 Размер текста - 17 + Свердловской области выделили 84,6 миллиона рублей на строительство объектов для отдыха детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство России выделило бюджету Свердловской области субсидии в размере 84,6 миллиона рублей на строительство быстровозводимых конструкция для отдыха детей. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «На осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Свердловская область — 84,6 миллиона рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Согласно данным, регион получит в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, а в 2024 году — 323 миллиона рублей. Правительство России выделило бюджету Свердловской области субсидии в размере 84,6 миллиона рублей на строительство быстровозводимых конструкция для отдыха детей. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «На осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Свердловская область — 84,6 миллиона рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Согласно данным, регион получит в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, а в 2024 году — 323 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям