07 августа 2023

Свердловской области выделили 84 миллиона рублей на детский отдых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, берег, лето, карьер, пляж, отдых, озеро, водоем, отдых на берегу, база отдыха верхний бор, верхний бор
Свердловской области выделили 84,6 миллиона рублей на строительство объектов для отдыха детей Фото:

Правительство России выделило бюджету Свердловской области субсидии в размере 84,6 миллиона рублей на строительство быстровозводимых конструкция для отдыха детей. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«На осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Свердловская область — 84,6 миллиона рублей», — указано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Согласно данным, регион получит в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, а в 2024 году — 323 миллиона рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России выделило бюджету Свердловской области субсидии в размере 84,6 миллиона рублей на строительство быстровозводимых конструкция для отдыха детей. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «На осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Свердловская область — 84,6 миллиона рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Согласно данным, регион получит в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, а в 2024 году — 323 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...