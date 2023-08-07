Свердловской области выделили 84 миллиона рублей на детский отдых

Правительство России выделило бюджету Свердловской области субсидии в размере 84,6 миллиона рублей на строительство быстровозводимых конструкция для отдыха детей. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«На осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления. Свердловская область — 84,6 миллиона рублей», — указано в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Согласно данным, регион получит в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, а в 2024 году — 323 миллиона рублей.
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