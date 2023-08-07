Правительство РФ утвердило размер школьных субсидий для Свердловской области

07 августа 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Свердловским школам утвердили размер субсидий на 2023 и 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство России утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Размер субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях Свердловской области в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, в 2024 году — 323 миллиона рублей, следует из документа. Также утвердили размер субсидий на создание новых мест в школах ради ликвидации третьей смены обучения — в 2023 году Свердловская область получит 328 миллиона рублей. Кроме этого утвердили объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях из-за роста числа обучающихся, вызванного демографическим фактором. На это Свердловская область получит 468,8 миллиона рублей в 2023 году, а в следующем году 962,4 миллиона рублей.

Правительство России утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Размер субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях Свердловской области в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, в 2024 году — 323 миллиона рублей, следует из документа. Также утвердили размер субсидий на создание новых мест в школах ради ликвидации третьей смены обучения — в 2023 году Свердловская область получит 328 миллиона рублей. Кроме этого утвердили объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях из-за роста числа обучающихся, вызванного демографическим фактором. На это Свердловская область получит 468,8 миллиона рублей в 2023 году, а в следующем году 962,4 миллиона рублей.