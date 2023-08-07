07 августа 2023

Правительство РФ утвердило размер школьных субсидий для Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловским школам утвердили размер субсидий на 2023 и 2024 года Фото:

Правительство России утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях Свердловской области в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, в 2024 году — 323 миллиона рублей, следует из документа. Также утвердили размер субсидий на создание новых мест в школах ради ликвидации третьей смены обучения — в 2023 году Свердловская область получит 328 миллиона рублей.

Кроме этого утвердили объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях из-за роста числа обучающихся, вызванного демографическим фактором. На это Свердловская область получит 468,8 миллиона рублей в 2023 году, а в следующем году 962,4 миллиона рублей.

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Правительство России утвердило размер субсидий для Свердловской области на создание новых мест в школах на 2023 и 2024 годы. Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Размер субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях Свердловской области в 2023 году — 206,4 миллионов рублей, в 2024 году — 323 миллиона рублей, следует из документа. Также утвердили размер субсидий на создание новых мест в школах ради ликвидации третьей смены обучения — в 2023 году Свердловская область получит 328 миллиона рублей. Кроме этого утвердили объем субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях из-за роста числа обучающихся, вызванного демографическим фактором. На это Свердловская область получит 468,8 миллиона рублей в 2023 году, а в следующем году 962,4 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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