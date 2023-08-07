В деревне Урмикеево (Свердловская область) полиция и волонтеры ищут 49-летнего Шамси Саттыкова, который пропал 2 августа. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. На момент пропажи был одет в зеленую футболку, синие джинсы, ботинки темного цвета», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Последний раз свердловчанин выходил на связь шесть дней назад, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Шамси или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
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