Минобороны Украины потеряло 27 млрд гривен из-за поставщиков оружия 08 августа 2023 в 15:14 Размер текста - 17 + Минобороны Украины недополучило оружие на сумму около 730 млн долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны Украины не получило от поставщиков вооружение на сумму около 27 млрд гривен (около 730 млн долларов — прим. URA.RU). Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции. «Ответ на запрос Центра противодействия коррупции и информация от источников свидетельствуют, что просроченная дебиторская задолженность министерства обороны по закупке оружия — около 27 млрд гривен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте Центра противодействия коррупции. В центре отметили, что данная задолженность означает, что ведомство отправило компаниям денежные средства, однако товар так и не получило в сроки, который был предусмотрен контрактами. Общий объем просроченной дебиторской задолженности ведомства 33 млрд гривен. Ранее украинская фирма «Львовский арсенал» взяла заказ от Минобороны Украины на поставку мин, однако не исполнила контракт. Вследствие чего военное ведомство страны потеряло 1,4 млрд гривен (3,5 млрд рублей — прим. URA.RU). Минобороны Украины не получило от поставщиков вооружение на сумму около 27 млрд гривен (около 730 млн долларов — прим. URA.RU). Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции. «Ответ на запрос Центра противодействия коррупции и информация от источников свидетельствуют, что просроченная дебиторская задолженность министерства обороны по закупке оружия — около 27 млрд гривен», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте Центра противодействия коррупции. В центре отметили, что данная задолженность означает, что ведомство отправило компаниям денежные средства, однако товар так и не получило в сроки, который был предусмотрен контрактами. Общий объем просроченной дебиторской задолженности ведомства 33 млрд гривен. Ранее украинская фирма «Львовский арсенал» взяла заказ от Минобороны Украины на поставку мин, однако не исполнила контракт. Вследствие чего военное ведомство страны потеряло 1,4 млрд гривен (3,5 млрд рублей — прим. URA.RU). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям