Минобороны Украины оказалось обмануто на миллиард гривен при попытке приобрести мины

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Минобороны Украины потеряло 1,4 млрд гривен при попытке закупить вооружение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская фирма «Львовский арсенал» приняла заказ от Минобороны Украина на поставку мин, но по итогу не исполнила контракт. Вследствие чего военное ведомство страны потеряло 1,4 млрд гривен (3,5 млрд рублей — прим. URA.RU).

«Фирма „Львовский арсенал“ получила от Минобороны Украины 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 миллиметров и 82 миллиметра. Но поставщик давно просрочил контракт и не передал украинским силам ни одной мины», — пишет «Украинская правда». Полностью Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были получить заказанные снаряды к февралю 2023 года.

Минобороны Украины выяснили, что «Львовский арсенал» заказывал снаряды у одной из стран Евросоюза, но по итогу там мин не оказалось, но деньги со стороны Киева были переведены. Мины нашлись в третьей стране, с которой у украинской фирмы не была заключена экспортная лицензия.

Украина сталкивается с нехваткой вооружения и боеприпасов для своего контрнаступления. В США отмечали, что в отличие от Киева, Россия способна бесперебойно производить снаряды.

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Украинская фирма «Львовский арсенал» приняла заказ от Минобороны Украина на поставку мин, но по итогу не исполнила контракт. Вследствие чего военное ведомство страны потеряло 1,4 млрд гривен (3,5 млрд рублей — прим. URA.RU). «Фирма „Львовский арсенал“ получила от Минобороны Украины 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 миллиметров и 82 миллиметра. Но поставщик давно просрочил контракт и не передал украинским силам ни одной мины», — пишет «Украинская правда». Полностью Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны были получить заказанные снаряды к февралю 2023 года. Минобороны Украины выяснили, что «Львовский арсенал» заказывал снаряды у одной из стран Евросоюза, но по итогу там мин не оказалось, но деньги со стороны Киева были переведены. Мины нашлись в третьей стране, с которой у украинской фирмы не была заключена экспортная лицензия. Украина сталкивается с нехваткой вооружения и боеприпасов для своего контрнаступления. В США отмечали, что в отличие от Киева, Россия способна бесперебойно производить снаряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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