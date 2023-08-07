Челябинцы стали раскупать вторичное жилье

Спрос на вторичные квартиры в Челябинске вырос на 40,7%

08 августа 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Челябинске за год спрос на вторичное жилье увеличился на 40,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле 2023 года спрос на вторичное жилье по отношению к прошлому году вырос на 40,7%. При этом количество предложений о продаже вторичных квартир уменьшилось на 14,2%, сообщил URA.RU руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «По данным „Авито Недвижимости“, где представлена самая большая база объектов в России, по итогам июля нынешнего года можно констатировать, что вторичный рынок недвижимости в Челябинске развивается, и покупатели активно интересуются жильем. Объем предложения квартир уменьшился на 14,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спрос за указанный период вырос на 40,7%», — рассказал Хахулин. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», востребованность вторичного жилья привела к росту его стоимости. В июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости выросла на 32,7%. Средняя цена квартир на вторичном рынке в июле 2023 года составила 3,65 млн рублей.

В Челябинске в июле 2023 года спрос на вторичное жилье по отношению к прошлому году вырос на 40,7%. При этом количество предложений о продаже вторичных квартир уменьшилось на 14,2%, сообщил URA.RU руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. «По данным „Авито Недвижимости“, где представлена самая большая база объектов в России, по итогам июля нынешнего года можно констатировать, что вторичный рынок недвижимости в Челябинске развивается, и покупатели активно интересуются жильем. Объем предложения квартир уменьшился на 14,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спрос за указанный период вырос на 40,7%», — рассказал Хахулин. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», востребованность вторичного жилья привела к росту его стоимости. В июле 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости выросла на 32,7%. Средняя цена квартир на вторичном рынке в июле 2023 года составила 3,65 млн рублей.