Екатеринбуржцы получили огромный счет за свет из-за ошибки УК

09 августа 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Сумма после перерасчета для молодой семьи оказалась неподъемной (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургская семья получила квитанцию за электричество почти на 40 тысяч рублей. Как пояснили супругам в управляющей компании Baza, им был произведен перерасчет из-за ошибки в работе прибора учета, который долгое время передавал данные чужой квартиры. Марина Галявиева рассказала URA.RU о том, почему не согласна с указанной суммой. «Мы всегда за электричество платили примерно по 500 рублей, но за апрель нам внезапно пришла квитанция на 4500. С тех пор они все приходили примерно на такую сумму, но за июль нам насчитали за свет уже 36 тысяч рублей. А общий счет квартплаты составил 40 тысяч», — рассказала Галявиева, которая с маленьким ребенком и мужем живет в евродвушке на улице Высоцкого, 5. Женщина обратилась за разъяснениями в УК Baza. Ей объяснили, что долгое время показания снимались с чужого счетчика, и, когда вскрылась ошибка, был сделан перерасчет. «Ранее вам производились начисления не по вашему прибору учета (меньше фактического потребления), так как в телеметрии была ошибка по счетчику», — говорится в ответе коммунальщиков. Новость по теме Свердловская семья получила счет за свет на 400 тысяч из-за умного счетчика. Скрин «Выяснилось, что показания ранее снимались с чужой, однокомнатной, квартиры. Но разве я виновата, что интеллектуальный счетчик оказался не таким уж умным? Из-за ошибки УК на наш семейный бюджет легла огромная нагрузка. Да и вообще я сомневаюсь в достоверности этих цифр, в нашем доме даже у самых больших квартир не бывало таких счетов», — говорит Марина. Горожанка обратилась с жалобой в свердловский департамент государственного жилищного и строительного надзора, а также в прокуратуру Кировского района. В конечном итоге ее переадресовали в свою же УК. Корреспондент обратился за комментарием в компанию Baza. «Собственник этой квартиры обращался за разъяснениями по поводу начислений за электричество. Ему была отправлена расшифровка», — подтвердила оператор. Для получения более подробных ответов она рекомендовала отправить запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Как следует из расшифровки, семья якобы должна была платить за электроэнергию в три раза больше Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургская семья получила квитанцию за электричество почти на 40 тысяч рублей. Как пояснили супругам в управляющей компании Baza, им был произведен перерасчет из-за ошибки в работе прибора учета, который долгое время передавал данные чужой квартиры. Марина Галявиева рассказала URA.RU о том, почему не согласна с указанной суммой. «Мы всегда за электричество платили примерно по 500 рублей, но за апрель нам внезапно пришла квитанция на 4500. С тех пор они все приходили примерно на такую сумму, но за июль нам насчитали за свет уже 36 тысяч рублей. А общий счет квартплаты составил 40 тысяч», — рассказала Галявиева, которая с маленьким ребенком и мужем живет в евродвушке на улице Высоцкого, 5. Женщина обратилась за разъяснениями в УК Baza. Ей объяснили, что долгое время показания снимались с чужого счетчика, и, когда вскрылась ошибка, был сделан перерасчет. «Ранее вам производились начисления не по вашему прибору учета (меньше фактического потребления), так как в телеметрии была ошибка по счетчику», — говорится в ответе коммунальщиков. «Выяснилось, что показания ранее снимались с чужой, однокомнатной, квартиры. Но разве я виновата, что интеллектуальный счетчик оказался не таким уж умным? Из-за ошибки УК на наш семейный бюджет легла огромная нагрузка. Да и вообще я сомневаюсь в достоверности этих цифр, в нашем доме даже у самых больших квартир не бывало таких счетов», — говорит Марина. Горожанка обратилась с жалобой в свердловский департамент государственного жилищного и строительного надзора, а также в прокуратуру Кировского района. В конечном итоге ее переадресовали в свою же УК. Корреспондент обратился за комментарием в компанию Baza. «Собственник этой квартиры обращался за разъяснениями по поводу начислений за электричество. Ему была отправлена расшифровка», — подтвердила оператор. Для получения более подробных ответов она рекомендовала отправить запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.