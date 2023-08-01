Свердловская семья получила счет за свет на 400 тысяч из-за умного счетчика. Скрин

02 августа 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Сейчас семья с двумя детьми живет без света Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Семья Лаздынь из села Позариха (Свердловская область) получила счет за электричество на 395 тысяч рублей, не имея при этом задолженности. В компании «Энергосбыт Плюс» жильцам пояснили, что всему виной стал умный счетчик, который вовремя не передал данные о потреблении энергии. Супруги, которые воспитывают двоих детей, не согласились заплатить гигантскую сумму, поэтому им отключили свет. Анна Лаздынь рассказала URA.RU, как намерена добиваться справедливости через суд. «За январь нам пришел счет на 82 тысячи рублей, а за февраль уже на 395 тысяч. Мы с мужем были в шоке! Всю жизнь исправно платили по счетам, и вдруг такая задолженность», — рассказала Анна. Четыре года назад во всей Позарихе меняли счетчики на так называемые «умные». В семье Лаздынь его установили на столб в поле рядом с домом. Счетчик находится в ящике, закрытом на ключ. Ни самого ключа, ни пульта управления собственникам не дали, пояснив, что умный счетчик будет сам передавать данные о потреблении. Все эти годы семейство исправно платило по счетам — в среднем ежемесячно им насчитывали за электроэнергию по 1700-2000 рублей. Никакого долга в квитанциях не фигурировало, они имеются в распоряжении редакции. С начала года семья стала регулярно получать счета с сообщениями об огромных долгах Фото: Илья Московец © URA.RU «После долгих попыток добиться правды в компании „Энергосбыт Плюс“ семье пояснили, что долг всплыл после проверки счетчика в декабре 2022 года. Выяснилось, что на их умном счетчике произошел сбой. Якобы он не передавал данные, поэтому был сделан перерасчет. При этом каждый месяц собственникам приходили квитанции с начислением об оплате, которые те добросовестно платили», — пояснила адвокат семьи Юлия Коробейникова из юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры». Шокированные супруги взяли в банке кредит и оплатили первую квитанцию на 82 тысячи. Однако вторую — почти на полмиллиона — семья осилить не в состоянии. Самое же главное, они считают перерасчет несправедливым, поэтому обратились к адвокатам и в прокуратуру. В последнем ведомстве их жалобу перенаправили в территориальный отдел свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора. Там решение вопроса зависло. «С тех пор нам постоянно приходили гигантские счета. Чтобы хоть как-то сэкономить на электричестве, весной мы отключили отопительный котел, хотя в доме было очень холодно. А в последних числах июля сотрудники „Энергосбыта“ отрезали нас от электроэнергии. Теперь у нас нет света, не работает техника, электроприборы», — продолжает Анна. По вечерам семья зажигает в доме свечи, а телефоны заряжают у знакомых Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Женщина работает туроператором, ее муж — рабочий на заводе. Семья благополучная, в ней воспитываются 17-летний сын-студент и 11-летняя дочь-школьница. После отключения света родители и дети обзавелись налобными фонарями, по вечерам в доме зажигают свечи. Мобильные телефоны ребята заряжают у своих друзей. К счастью, у семейства осталась возможность готовить пищу на газу. «Если не получится решить проблему через прокуратуру, будем решать через суд. Будем требовать признать действия „Энергосбыта“ по начислению суммы в 395 тысяч рублей, а также по произведению перерасчета незаконными», — заявила адвокат Коробейникова. За комментарием корреспондент обратился в филиал общества «Энергосбыт Плюс» в Каменск-Уральском. Оттуда переадресовали в екатеринбургский филиал, где пояснений дать не смогли. В компанию был направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил. Благополучная и порядочная семья одномоментно превратилась в «злостных должников» Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья Лаздынь из села Позариха (Свердловская область) получила счет за электричество на 395 тысяч рублей, не имея при этом задолженности. В компании «Энергосбыт Плюс» жильцам пояснили, что всему виной стал умный счетчик, который вовремя не передал данные о потреблении энергии. Супруги, которые воспитывают двоих детей, не согласились заплатить гигантскую сумму, поэтому им отключили свет. Анна Лаздынь рассказала URA.RU, как намерена добиваться справедливости через суд. «За январь нам пришел счет на 82 тысячи рублей, а за февраль уже на 395 тысяч. Мы с мужем были в шоке! Всю жизнь исправно платили по счетам, и вдруг такая задолженность», — рассказала Анна. Четыре года назад во всей Позарихе меняли счетчики на так называемые «умные». В семье Лаздынь его установили на столб в поле рядом с домом. Счетчик находится в ящике, закрытом на ключ. Ни самого ключа, ни пульта управления собственникам не дали, пояснив, что умный счетчик будет сам передавать данные о потреблении. Все эти годы семейство исправно платило по счетам — в среднем ежемесячно им насчитывали за электроэнергию по 1700-2000 рублей. Никакого долга в квитанциях не фигурировало, они имеются в распоряжении редакции. «После долгих попыток добиться правды в компании „Энергосбыт Плюс“ семье пояснили, что долг всплыл после проверки счетчика в декабре 2022 года. Выяснилось, что на их умном счетчике произошел сбой. Якобы он не передавал данные, поэтому был сделан перерасчет. При этом каждый месяц собственникам приходили квитанции с начислением об оплате, которые те добросовестно платили», — пояснила адвокат семьи Юлия Коробейникова из юридической конторы «Сергей Барсуков и партнеры». Шокированные супруги взяли в банке кредит и оплатили первую квитанцию на 82 тысячи. Однако вторую — почти на полмиллиона — семья осилить не в состоянии. Самое же главное, они считают перерасчет несправедливым, поэтому обратились к адвокатам и в прокуратуру. В последнем ведомстве их жалобу перенаправили в территориальный отдел свердловского департамента государственного жилищного и строительного надзора. Там решение вопроса зависло. «С тех пор нам постоянно приходили гигантские счета. Чтобы хоть как-то сэкономить на электричестве, весной мы отключили отопительный котел, хотя в доме было очень холодно. А в последних числах июля сотрудники „Энергосбыта“ отрезали нас от электроэнергии. Теперь у нас нет света, не работает техника, электроприборы», — продолжает Анна. Женщина работает туроператором, ее муж — рабочий на заводе. Семья благополучная, в ней воспитываются 17-летний сын-студент и 11-летняя дочь-школьница. После отключения света родители и дети обзавелись налобными фонарями, по вечерам в доме зажигают свечи. Мобильные телефоны ребята заряжают у своих друзей. К счастью, у семейства осталась возможность готовить пищу на газу. «Если не получится решить проблему через прокуратуру, будем решать через суд. Будем требовать признать действия „Энергосбыта“ по начислению суммы в 395 тысяч рублей, а также по произведению перерасчета незаконными», — заявила адвокат Коробейникова. За комментарием корреспондент обратился в филиал общества «Энергосбыт Плюс» в Каменск-Уральском. Оттуда переадресовали в екатеринбургский филиал, где пояснений дать не смогли. В компанию был направлен запрос, ответ на него на момент публикации не поступил.