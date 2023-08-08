СК заинтересовался южанами, которые приставали к девушкам в Екатеринбурге

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РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Следователи установят обстоятельства случившегося инцидента Фото:

Следователи организовали проверку после сообщения о двух южанах, которые преследовали двух девушек в Екатеринбурге, приставали к ним и пытались отобрать у них телефоны. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник Александр Шульга.

«[По сообщению о приставании южан к девушкам в Екатеринбурге] организована проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося», — рассказал Шульга.

Мужчины преследовали девушек на Сортировке в Екатеринбурге. Они хотели познакомиться с ними, но те отказывались и уходили от них. Но южане настойчиво шли за ними и уговаривали познакомиться. Тогда девушки стали записывать на телефон происходящее. После этого мужчины попытались забрать телефоны у девушек, однако те убежали.

После этого екатеринбургские активисты нашли южан и заставили их извиниться перед девушками. Извинения одного из мужчин они записали на видео.

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Следователи организовали проверку после сообщения о двух южанах, которые преследовали двух девушек в Екатеринбурге, приставали к ним и пытались отобрать у них телефоны. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник Александр Шульга. «[По сообщению о приставании южан к девушкам в Екатеринбурге] организована проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося», — рассказал Шульга. Мужчины преследовали девушек на Сортировке в Екатеринбурге. Они хотели познакомиться с ними, но те отказывались и уходили от них. Но южане настойчиво шли за ними и уговаривали познакомиться. Тогда девушки стали записывать на телефон происходящее. После этого мужчины попытались забрать телефоны у девушек, однако те убежали. После этого екатеринбургские активисты нашли южан и заставили их извиниться перед девушками. Извинения одного из мужчин они записали на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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