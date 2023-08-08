СК заинтересовался южанами, которые приставали к девушкам в Екатеринбурге

Следователи организовали проверку после сообщения о двух южанах, которые преследовали двух девушек в Екатеринбурге, приставали к ним и пытались отобрать у них телефоны. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник Александр Шульга.
«[По сообщению о приставании южан к девушкам в Екатеринбурге] организована проверка. Следователи выяснят обстоятельства случившегося», — рассказал Шульга.
Мужчины преследовали девушек на Сортировке в Екатеринбурге. Они хотели познакомиться с ними, но те отказывались и уходили от них. Но южане настойчиво шли за ними и уговаривали познакомиться. Тогда девушки стали записывать на телефон происходящее. После этого мужчины попытались забрать телефоны у девушек, однако те убежали.
После этого екатеринбургские активисты нашли южан и заставили их извиниться перед девушками. Извинения одного из мужчин они записали на видео.
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