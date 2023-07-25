ФСБ задержала свердловчанина, который сообщил о минировании

Сотрудники ФСБ задержали жителя Краснотурьинска (Свердловская область) за то, что он в нетрезвом виде сообщил информацию о ложном минировании. Силовики сразу же нашли и задержали подозреваемого.
«Вечером 23 июля краснотурьинец позвонил и сообщил о минировании жилого дома. Мужчина в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства. Однако информация оказалась ложной, и в этот же вечер злоумышленника установили и задержали оперативники ФСБ», — сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал».
Подозреваемый уже дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений». Максимальное наказание — три года лишения свободы.
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