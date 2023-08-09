09 августа 2023

Жителям Осы не хватает дыр в новом заборе вокруг кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Ивановское кладбище. Екатеринбург, могилы, кресты, кладбище, ивановское кладбище, некрополь, памятник
Жители Осы раскритиковали благоустройство кладбища (архивное фото) Фото:

Жители города Оса в Пермском крае остались недовольны благоустройством местного кладбища. Мэрия в соцсетях отчиталась об установке нового забора вокруг погоста, но пользователи обратили внимание на малое количество проходов. Они уверены, что теперь людям будет неудобно пробираться к могилам своих близких.

«В Осе благоустроена территория городского кладбища. Работы проведены в рамках механизма инициативного бюджетирования. Вдоль улицы Свердлова установлен новый забор», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Жители в комментариях не оценили работу мэрии. «Пролеты в заборе нужны! Иначе люди просто выпилят болгарками и сделают сами!!! Потому что по нашим дорожкам кривым там ходить, мягко говоря, очень неудобно», — пишет Татьяна Бокова. Сотрудница бюро ритуальных услуг Татьяна Горячева отмечает, что людям будет неудобно выносить с кладбища мусор и заносить усопших: «Мусора сейчас будет еще больше. Кто будет ходить через все кладбище. Нужно было предусмотреть, как люди будут нести покойного».

В мэрии в ответ на критику ответили, что проект был согласован с жителями. До начала работ обсуждалось и количество входов на погост.

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Жители города Оса в Пермском крае остались недовольны благоустройством местного кладбища. Мэрия в соцсетях отчиталась об установке нового забора вокруг погоста, но пользователи обратили внимание на малое количество проходов. Они уверены, что теперь людям будет неудобно пробираться к могилам своих близких. «В Осе благоустроена территория городского кладбища. Работы проведены в рамках механизма инициативного бюджетирования. Вдоль улицы Свердлова установлен новый забор», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Жители в комментариях не оценили работу мэрии. «Пролеты в заборе нужны! Иначе люди просто выпилят болгарками и сделают сами!!! Потому что по нашим дорожкам кривым там ходить, мягко говоря, очень неудобно», — пишет Татьяна Бокова. Сотрудница бюро ритуальных услуг Татьяна Горячева отмечает, что людям будет неудобно выносить с кладбища мусор и заносить усопших: «Мусора сейчас будет еще больше. Кто будет ходить через все кладбище. Нужно было предусмотреть, как люди будут нести покойного». В мэрии в ответ на критику ответили, что проект был согласован с жителями. До начала работ обсуждалось и количество входов на погост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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