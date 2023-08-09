Жителям Осы не хватает дыр в новом заборе вокруг кладбища

10 августа 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Жители Осы раскритиковали благоустройство кладбища (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители города Оса в Пермском крае остались недовольны благоустройством местного кладбища. Мэрия в соцсетях отчиталась об установке нового забора вокруг погоста, но пользователи обратили внимание на малое количество проходов. Они уверены, что теперь людям будет неудобно пробираться к могилам своих близких. «В Осе благоустроена территория городского кладбища. Работы проведены в рамках механизма инициативного бюджетирования. Вдоль улицы Свердлова установлен новый забор», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Жители в комментариях не оценили работу мэрии. «Пролеты в заборе нужны! Иначе люди просто выпилят болгарками и сделают сами!!! Потому что по нашим дорожкам кривым там ходить, мягко говоря, очень неудобно», — пишет Татьяна Бокова. Сотрудница бюро ритуальных услуг Татьяна Горячева отмечает, что людям будет неудобно выносить с кладбища мусор и заносить усопших: «Мусора сейчас будет еще больше. Кто будет ходить через все кладбище. Нужно было предусмотреть, как люди будут нести покойного». В мэрии в ответ на критику ответили, что проект был согласован с жителями. До начала работ обсуждалось и количество входов на погост.

Жители города Оса в Пермском крае остались недовольны благоустройством местного кладбища. Мэрия в соцсетях отчиталась об установке нового забора вокруг погоста, но пользователи обратили внимание на малое количество проходов. Они уверены, что теперь людям будет неудобно пробираться к могилам своих близких. «В Осе благоустроена территория городского кладбища. Работы проведены в рамках механизма инициативного бюджетирования. Вдоль улицы Свердлова установлен новый забор», — говорится на странице администрации Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Жители в комментариях не оценили работу мэрии. «Пролеты в заборе нужны! Иначе люди просто выпилят болгарками и сделают сами!!! Потому что по нашим дорожкам кривым там ходить, мягко говоря, очень неудобно», — пишет Татьяна Бокова. Сотрудница бюро ритуальных услуг Татьяна Горячева отмечает, что людям будет неудобно выносить с кладбища мусор и заносить усопших: «Мусора сейчас будет еще больше. Кто будет ходить через все кладбище. Нужно было предусмотреть, как люди будут нести покойного». В мэрии в ответ на критику ответили, что проект был согласован с жителями. До начала работ обсуждалось и количество входов на погост.