В Челябинске Lexus с номерами серии ААА попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, салон автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Авария с участие автомобиля Lexus произошла на северо-западе Фото:

В Челябинске 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского Lexus с номерами серии ААА столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии пострадали два человека, сообщает городское Управление ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus под управлением 40-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его 19-летняя девушка-пассажир», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на на ГИБДД Челябинска.

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Со слов очевидцев, на место приехала скорая и реанимация. По данным из открытых источников, на которые ссылается «74.ру», автомобиль Lexus LX570 принадлежит челябинской компании ООО «Дорстройгрупп».

Ранее в Москве загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами. Возгорание произошло на Ленинградском проспекте.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского Lexus с номерами серии ААА столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии пострадали два человека, сообщает городское Управление ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus под управлением 40-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его 19-летняя девушка-пассажир», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на на ГИБДД Челябинска. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Со слов очевидцев, на место приехала скорая и реанимация. По данным из открытых источников, на которые ссылается «74.ру», автомобиль Lexus LX570 принадлежит челябинской компании ООО «Дорстройгрупп». Ранее в Москве загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами. Возгорание произошло на Ленинградском проспекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...