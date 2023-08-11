В Челябинске Lexus с номерами серии ААА попал в ДТП

11 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Авария с участие автомобиля Lexus произошла на северо-западе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского Lexus с номерами серии ААА столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии пострадали два человека, сообщает городское Управление ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus под управлением 40-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его 19-летняя девушка-пассажир», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на на ГИБДД Челябинска. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Со слов очевидцев, на место приехала скорая и реанимация. По данным из открытых источников, на которые ссылается «74.ру», автомобиль Lexus LX570 принадлежит челябинской компании ООО «Дорстройгрупп». Ранее в Москве загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами. Возгорание произошло на Ленинградском проспекте.

В Челябинске 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского Lexus с номерами серии ААА столкнулся с ВАЗ-2110. В аварии пострадали два человека, сообщает городское Управление ГИБДД. «По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus под управлением 40-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2110, за рулем которого находился 22-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ и его 19-летняя девушка-пассажир», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на на ГИБДД Челябинска. Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковского. Со слов очевидцев, на место приехала скорая и реанимация. По данным из открытых источников, на которые ссылается «74.ру», автомобиль Lexus LX570 принадлежит челябинской компании ООО «Дорстройгрупп». Ранее в Москве загорелся автомобиль BMW с правительственными номерами. Возгорание произошло на Ленинградском проспекте.