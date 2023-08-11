11 августа 2023

На заводе «Сибур-Химпром» в Перми прозвучала промышленная симфония. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми на «Сибуре» прозвучала уникальная промышленная симфония Фото:

В Перми 12 августа на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Гармония звуков, слияние культуры, искусства, технологии и промышленности просто потрясает. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которую исполнили в спектакле», — сообщил корреспондент. Зрители заметили как аплодировала музыкантам министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Команда «Лаборатории новых медиа» вдохновилась достижениями нефтехимической промышленности. Режиссер Михаил Патласов и композитор Олег Гудачев использовали индустриальные звуки и сюжеты в своем уникальном спектакле. Предприятие «Сибур-Химпром» стало одним из участников акции «Ночь заводов», которая проходит 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России.

Ранее URA.RU рассказали в «Сибуре», что во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства.

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В Перми 12 августа на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Гармония звуков, слияние культуры, искусства, технологии и промышленности просто потрясает. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которую исполнили в спектакле», — сообщил корреспондент. Зрители заметили как аплодировала музыкантам министр культуры Пермского края Алла Платонова. Команда «Лаборатории новых медиа» вдохновилась достижениями нефтехимической промышленности. Режиссер Михаил Патласов и композитор Олег Гудачев использовали индустриальные звуки и сюжеты в своем уникальном спектакле. Предприятие «Сибур-Химпром» стало одним из участников акции «Ночь заводов», которая проходит 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Ранее URA.RU рассказали в «Сибуре», что во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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