На заводе «Сибур-Химпром» в Перми прозвучала промышленная симфония. Фото, видео

12 августа 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

В Перми на «Сибуре» прозвучала уникальная промышленная симфония Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми 12 августа на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Гармония звуков, слияние культуры, искусства, технологии и промышленности просто потрясает. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которую исполнили в спектакле», — сообщил корреспондент. Зрители заметили как аплодировала музыкантам министр культуры Пермского края Алла Платонова. Команда «Лаборатории новых медиа» вдохновилась достижениями нефтехимической промышленности. Режиссер Михаил Патласов и композитор Олег Гудачев использовали индустриальные звуки и сюжеты в своем уникальном спектакле. Предприятие «Сибур-Химпром» стало одним из участников акции «Ночь заводов», которая проходит 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Ранее URA.RU рассказали в «Сибуре», что во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства.

В Перми 12 августа на площадке предприятия «Сибур-Химпром» прозвучала промышленная симфония. Ее создал композитор Олег Гудачев. Зрители были потрясены слиянием музыкального искусства с промышленной мощью завода. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Гармония звуков, слияние культуры, искусства, технологии и промышленности просто потрясает. Авторы постановки записали звуки заводов „Сибура“ и создали на их основе симфонию, которую исполнили в спектакле», — сообщил корреспондент. Зрители заметили как аплодировала музыкантам министр культуры Пермского края Алла Платонова. Команда «Лаборатории новых медиа» вдохновилась достижениями нефтехимической промышленности. Режиссер Михаил Патласов и композитор Олег Гудачев использовали индустриальные звуки и сюжеты в своем уникальном спектакле. Предприятие «Сибур-Химпром» стало одним из участников акции «Ночь заводов», которая проходит 12 августа на территории 18 индустриальных пространств по всей России. Ранее URA.RU рассказали в «Сибуре», что во время спектакля зрители погрузятся в увлекательный сюжет о взаимодействии искусства и производства.