В поселке Совхозный Челябинской области на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без объявления стартовой цены, сообщается на сайте «Торги России».
«Здание школы [находится] в Челябинской области, Катав-Ивановский район, поселок Совхозный. Продажа без объявления цены», — сообщается на сайте.
Здание двухэтажное, общая площадь — 387,5 квадратных метров. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%. Фундамент сделан из бетона, стены и перекрытия деревянные. Ограничений и обременений нет. Торги пройдут 6—7 сентября.
Ранее в Челябинской области на торги выставили земельный участок и дом, принадлежащие директору бывшего мельзавода «Победа» Александру Рискину. Имущество бизнесмена-банкрота на станции Смолино в Сосновском районе продают за 22 млн рублей.
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