12 августа 2023
11 августа 2023

В челябинском селе продают школу. Скрин

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В Челябинской области на торгах продают школу Фото:

В поселке Совхозный Челябинской области на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без объявления стартовой цены, сообщается на сайте «Торги России».

«Здание школы [находится] в Челябинской области, Катав-Ивановский район, поселок Совхозный. Продажа без объявления цены», — сообщается на сайте.

Здание двухэтажное, общая площадь — 387,5 квадратных метров. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%. Фундамент сделан из бетона, стены и перекрытия деревянные. Ограничений и обременений нет. Торги пройдут 6—7 сентября.

Ранее в Челябинской области на торги выставили земельный участок и дом, принадлежащие директору бывшего мельзавода «Победа» Александру Рискину. Имущество бизнесмена-банкрота на станции Смолино в Сосновском районе продают за 22 млн рублей.

Двухэтажное здание школы продают на торгах
Двухэтажное здание школы продают на торгах

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В поселке Совхозный Челябинской области на торги выставили деревянное двухэтажное здание школы. Объект продается без объявления стартовой цены, сообщается на сайте «Торги России». «Здание школы [находится] в Челябинской области, Катав-Ивановский район, поселок Совхозный. Продажа без объявления цены», — сообщается на сайте. Здание двухэтажное, общая площадь — 387,5 квадратных метров. Физическое состояние помещения неудовлетворительное, износ составляет 60%. Фундамент сделан из бетона, стены и перекрытия деревянные. Ограничений и обременений нет. Торги пройдут 6—7 сентября. Ранее в Челябинской области на торги выставили земельный участок и дом, принадлежащие директору бывшего мельзавода «Победа» Александру Рискину. Имущество бизнесмена-банкрота на станции Смолино в Сосновском районе продают за 22 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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