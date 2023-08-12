В центре Челябинска мотоциклист на полном ходу влетел в легковушку

13 августа 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Мотоциклиста и его пассажирку доставили в больницу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В центре Челябинска на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов вечером 13 августа произошла серьезная авария с пострадавшими. Мотоциклист на полном ходу врезался в автомобиль Peugeot, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов около 20:00 13 августа. Мотоциклист хотел проскочить на желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который завершал маневр», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на городское ГИБДД. В аварии пострадал 26-летний мотоциклист и его 22-летняя пассажирка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ранее в Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста, который от полученных травм скончался в больнице. Авария произошла 11 августа на 42 километре автодороги «Западный обход».

В центре Челябинска на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов вечером 13 августа произошла серьезная авария с пострадавшими. Мотоциклист на полном ходу врезался в автомобиль Peugeot, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов около 20:00 13 августа. Мотоциклист хотел проскочить на желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который завершал маневр», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на городское ГИБДД. В аварии пострадал 26-летний мотоциклист и его 22-летняя пассажирка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ранее в Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста, который от полученных травм скончался в больнице. Авария произошла 11 августа на 42 километре автодороги «Западный обход».