12 августа 2023
11 августа 2023

В центре Челябинска мотоциклист на полном ходу влетел в легковушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклиста и его пассажирку доставили в больницу Фото:

В центре Челябинска на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов вечером 13 августа произошла серьезная авария с пострадавшими. Мотоциклист на полном ходу врезался в автомобиль Peugeot, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Авария произошла на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов около 20:00 13 августа. Мотоциклист хотел проскочить на желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который завершал маневр», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на городское ГИБДД.

В аварии пострадал 26-летний мотоциклист и его 22-летняя пассажирка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее в Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста, который от полученных травм скончался в больнице. Авария произошла 11 августа на 42 километре автодороги «Западный обход».

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В центре Челябинска на пересечении улиц Худякова и Энтузиастов вечером 13 августа произошла серьезная авария с пострадавшими. Мотоциклист на полном ходу врезался в автомобиль Peugeot, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Авария произошла на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов около 20:00 13 августа. Мотоциклист хотел проскочить на желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Peugeot, который завершал маневр», — пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на городское ГИБДД. В аварии пострадал 26-летний мотоциклист и его 22-летняя пассажирка. Оба получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Ранее в Сосновском районе Челябинской области иномарка сбила мотоциклиста, который от полученных травм скончался в больнице. Авария произошла 11 августа на 42 километре автодороги «Западный обход».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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