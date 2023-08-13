13 августа 2023

Организаторы юбилея Екатеринбурга назвали место, где запустят второй салют

Второй салют на 300-летие Екатеринбурга запустят в Академическом
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Салют прогремит над Академическим в 22:50 Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Помимо фейерверка над акваторией городского пруда, салют в честь юбилея Екатеринбурга запустят в районе Академический. На него можно будет посмотреть в Преображенском парке.

«Готовитесь праздновать 300-летие Екатеринбурга? Приходите 19 августа в Преображенский парк», — сообщает telegram-канал «Академический официально». Горожан ожидают музыкальная эстафета и выступления творческих коллективов, начиная с 21:00 стартуют концерты тик-ток звезды Amirchik и группы «Винтаж». Завершится праздник фейерверком в 22:50.

Также о запуске салюта в честь юбилея Екатеринбурга ранее сообщал ТРЦ VEER MALL — его планировали запустить после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Однако позже организаторы сообщили, что он отменен.

В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Подготовлена программа, в которой — два десятка основных мероприятий. Фестивальная неделя с культурной программой стартовала 12 августа — в этот день прошли фестивали «Лица Улиц», где показали спектакль о кыштымском карлике Алешеньке, День строителя с выступлением певца Леонида Агутина и группы REFLEX, запущен медиаэкран на улице Вайнера.

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Помимо фейерверка над акваторией городского пруда, салют в честь юбилея Екатеринбурга запустят в районе Академический. На него можно будет посмотреть в Преображенском парке. «Готовитесь праздновать 300-летие Екатеринбурга? Приходите 19 августа в Преображенский парк», — сообщает telegram-канал «Академический официально». Горожан ожидают музыкальная эстафета и выступления творческих коллективов, начиная с 21:00 стартуют концерты тик-ток звезды Amirchik и группы «Винтаж». Завершится праздник фейерверком в 22:50. Также о запуске салюта в честь юбилея Екатеринбурга ранее сообщал ТРЦ VEER MALL — его планировали запустить после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Однако позже организаторы сообщили, что он отменен. В этом году Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Подготовлена программа, в которой — два десятка основных мероприятий. Фестивальная неделя с культурной программой стартовала 12 августа — в этот день прошли фестивали «Лица Улиц», где показали спектакль о кыштымском карлике Алешеньке, День строителя с выступлением певца Леонида Агутина и группы REFLEX, запущен медиаэкран на улице Вайнера.
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