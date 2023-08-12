В Екатеринбурге состоялась громкая премьера спектакля о кыштымском Алешеньке. Фото

12 августа 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Спектакль об Алешеньке покажут и в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга столпились в парке Маяковского, чтобы лично увидеть спектакль, в котором рассказывается история кыштымского карлика по имени Алешенька. Однако в новой интерпретации легенды главный персонаж не только выжил, но и научился играть на скрипке. На необычной премьере на театральном фестивале «Лица Улиц» побывал корреспондент URA.RU. «Нам сказали подумать, есть ли какие-то исторические моменты, связанные с городом. Мы перечисляли, перечисляли, потом нам сказали, мол, есть кыштымский карлик из Челябинской области. Режиссера история так заинтересовала, что за ночь родилась идея. Она любит такой экшн, особенно все неземное. Режиссер ночь переночевала, и мы поехали делать декорации», — пояснили представители Курганского театра кукол «Гулливер». Спектакль создали всего за три месяца. Постановка о кыштымском карлике рассказывает судьбу Алешеньки, которого в 1996 году нашла пенсионерка Тамара Просвирина, страдавшая психическим заболеванием. Однако в новой истории легенда нашла иное от жизни продолжение. Антропоморфный артефакт не только остался жив, но и научился играть на скрипке, бороться с инопланетянами, которые пытались его забрать, и разгадал, как можно загипнотизировать милиционеров. На представлении было множество детей — часть из них симпатизировала Алешеньке, а кто-то сильно пугался и плакал. Взрослые же радушно встречали артистов, подыгрывали им, восторгались, а в конце кричали «Браво» и даже клали деньги в шапку, которую актеры оставили после премьеры. История кыштымского карлика или Алешеньки до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. Исследователи проводили конференции и высказывали самые смелые теории происхождения гуманоида. По легенде в конце 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионеркой Тамара Просвирина нашла существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга столпились в парке Маяковского, чтобы лично увидеть спектакль, в котором рассказывается история кыштымского карлика по имени Алешенька. Однако в новой интерпретации легенды главный персонаж не только выжил, но и научился играть на скрипке. На необычной премьере на театральном фестивале «Лица Улиц» побывал корреспондент URA.RU. «Нам сказали подумать, есть ли какие-то исторические моменты, связанные с городом. Мы перечисляли, перечисляли, потом нам сказали, мол, есть кыштымский карлик из Челябинской области. Режиссера история так заинтересовала, что за ночь родилась идея. Она любит такой экшн, особенно все неземное. Режиссер ночь переночевала, и мы поехали делать декорации», — пояснили представители Курганского театра кукол «Гулливер». Спектакль создали всего за три месяца. Постановка о кыштымском карлике рассказывает судьбу Алешеньки, которого в 1996 году нашла пенсионерка Тамара Просвирина, страдавшая психическим заболеванием. Однако в новой истории легенда нашла иное от жизни продолжение. Антропоморфный артефакт не только остался жив, но и научился играть на скрипке, бороться с инопланетянами, которые пытались его забрать, и разгадал, как можно загипнотизировать милиционеров. На представлении было множество детей — часть из них симпатизировала Алешеньке, а кто-то сильно пугался и плакал. Взрослые же радушно встречали артистов, подыгрывали им, восторгались, а в конце кричали «Браво» и даже клали деньги в шапку, которую актеры оставили после премьеры. История кыштымского карлика или Алешеньки до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. Исследователи проводили конференции и высказывали самые смелые теории происхождения гуманоида. По легенде в конце 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионеркой Тамара Просвирина нашла существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.