07 августа 2023

Екатеринбуржцам вернут несколько салютов в честь 300-летия города

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют на День города. Екатеринбург, салют, фейерверк, торжественное событие, праздник
Ранее салют проводили в разных частях города из-за коронавируса Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Увидеть красочный салют в честь 300-летия Екатеринбурга можно будет не только на акватории городского пруда — второй фейерверк запустят возле ТРЦ VEER MALL на Уралмаше сразу после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщают представители торгового центра.

«В программе яркие выступления детских и взрослых коллективов, солистов, танцы, балет и многое-многое другое. А изюминкой станут наши хэдлайнеры — арт-группа „Хор Турецкого“ с любимыми всеми песнями в профессиональном исполнении. <…> А вечером, конечно же, салют», — заявляют организаторы. Мероприятия возле торгового центра будут проходить с 14:00 до 21:00.

Ранее вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что в этом году будет лишь один салют — над городским прудом, сразу после лазерного шоу. От многочисленных запусков решили отказаться, потому что сейчас нет неблагоприятной коронавирусной обстановки, потому и нет необходимости в салютах в разных частях города.

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Увидеть красочный салют в честь 300-летия Екатеринбурга можно будет не только на акватории городского пруда — второй фейерверк запустят возле ТРЦ VEER MALL на Уралмаше сразу после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщают представители торгового центра. «В программе яркие выступления детских и взрослых коллективов, солистов, танцы, балет и многое-многое другое. А изюминкой станут наши хэдлайнеры — арт-группа „Хор Турецкого“ с любимыми всеми песнями в профессиональном исполнении. <…> А вечером, конечно же, салют», — заявляют организаторы. Мероприятия возле торгового центра будут проходить с 14:00 до 21:00. Ранее вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что в этом году будет лишь один салют — над городским прудом, сразу после лазерного шоу. От многочисленных запусков решили отказаться, потому что сейчас нет неблагоприятной коронавирусной обстановки, потому и нет необходимости в салютах в разных частях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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