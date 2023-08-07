Екатеринбуржцам вернут несколько салютов в честь 300-летия города

08 августа 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ранее салют проводили в разных частях города из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Увидеть красочный салют в честь 300-летия Екатеринбурга можно будет не только на акватории городского пруда — второй фейерверк запустят возле ТРЦ VEER MALL на Уралмаше сразу после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщают представители торгового центра. «В программе яркие выступления детских и взрослых коллективов, солистов, танцы, балет и многое-многое другое. А изюминкой станут наши хэдлайнеры — арт-группа „Хор Турецкого“ с любимыми всеми песнями в профессиональном исполнении. <…> А вечером, конечно же, салют», — заявляют организаторы. Мероприятия возле торгового центра будут проходить с 14:00 до 21:00. Ранее вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что в этом году будет лишь один салют — над городским прудом, сразу после лазерного шоу. От многочисленных запусков решили отказаться, потому что сейчас нет неблагоприятной коронавирусной обстановки, потому и нет необходимости в салютах в разных частях города.

Увидеть красочный салют в честь 300-летия Екатеринбурга можно будет не только на акватории городского пруда — второй фейерверк запустят возле ТРЦ VEER MALL на Уралмаше сразу после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщают представители торгового центра. «В программе яркие выступления детских и взрослых коллективов, солистов, танцы, балет и многое-многое другое. А изюминкой станут наши хэдлайнеры — арт-группа „Хор Турецкого“ с любимыми всеми песнями в профессиональном исполнении. <…> А вечером, конечно же, салют», — заявляют организаторы. Мероприятия возле торгового центра будут проходить с 14:00 до 21:00. Ранее вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что в этом году будет лишь один салют — над городским прудом, сразу после лазерного шоу. От многочисленных запусков решили отказаться, потому что сейчас нет неблагоприятной коронавирусной обстановки, потому и нет необходимости в салютах в разных частях города.