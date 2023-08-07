Екатеринбуржцам вернут несколько салютов в честь 300-летия города

Увидеть красочный салют в честь 300-летия Екатеринбурга можно будет не только на акватории городского пруда — второй фейерверк запустят возле ТРЦ VEER MALL на Уралмаше сразу после выступления арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщают представители торгового центра.
«В программе яркие выступления детских и взрослых коллективов, солистов, танцы, балет и многое-многое другое. А изюминкой станут наши хэдлайнеры — арт-группа „Хор Турецкого“ с любимыми всеми песнями в профессиональном исполнении. <…> А вечером, конечно же, салют», — заявляют организаторы. Мероприятия возле торгового центра будут проходить с 14:00 до 21:00.
Ранее вице-мэр Екатерина Сибирцева заявила, что в этом году будет лишь один салют — над городским прудом, сразу после лазерного шоу. От многочисленных запусков решили отказаться, потому что сейчас нет неблагоприятной коронавирусной обстановки, потому и нет необходимости в салютах в разных частях города.
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