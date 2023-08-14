В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше, Аше
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Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен с 14 августа по 16 августа Фото:

В ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха будет наблюдаться в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«НМУ первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше. Режим вводится на период с 19:00 14 августа по 19:00 16 августа», — уточнили в ведомстве.

Промышленные предприятия приостановят часть производства для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы контролируют предприятия. Министерство ведет круглосуточный мониторинг качества воздуха.

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В ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха будет наблюдаться в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «НМУ первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше. Режим вводится на период с 19:00 14 августа по 19:00 16 августа», — уточнили в ведомстве. Промышленные предприятия приостановят часть производства для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы контролируют предприятия. Министерство ведет круглосуточный мониторинг качества воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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