В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»

НМУ объявлен в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше, Аше

Режим неблагоприятных метеоусловий объявлен с 14 августа по 16 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха будет наблюдаться в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«НМУ первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, ожидаются в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше. Режим вводится на период с 19:00 14 августа по 19:00 16 августа», — уточнили в ведомстве.

Промышленные предприятия приостановят часть производства для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух. Контрольно-надзорные органы контролируют предприятия. Министерство ведет круглосуточный мониторинг качества воздуха.