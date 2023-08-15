Омбудсмен ХМАО вступилась за беженца из ЛНР, которого оставили без пенсии

16 августа 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

В Соцфонде взяли ситуацию с пенсионером под контроль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогает эвакуированному из ЛНР пенсионеру добиться получения пенсии в Ханты-Мансийске. Об этом агентству URA.RU сообщила сама омбудсмен. Стребкова рассказала корреспонденту агентства, что мужчина не получает пенсию из-за затяжного рассмотрения его заявления в пенсионных органах ЛНР. «Действуя в интересах заявителя, уполномоченный по правам человека в Югре обратилась в адрес своего коллеги правозащитника в Луганской Народной Республике с ходатайством об оказании содействия в скорейшем рассмотрении пенсионными органами ЛНР заявления о пересмотре пенсии гражданину и направлении его пенсионного выплатного дела по месту жительства в настоящее время», — сообщила Стребкова. Решение данного вопроса омбудсмен взяла под личный контроль. Пенсионера эвакуировали из ЛНР в мае 2022 года. Сейчас он проживает в пункте временного размещения в Ханты-Мансийске. В июне мужчина обратился в окружной Фонд пенсионного и социального страхования с заявлением о пересмотре размера пенсии. Заявление пенсионера передали в отделение СФР по ЛНР. Однако до сих пор ни ответа от социальных органов, ни выплатного дела по новому месту жительства он так и не получил. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Социального фонда России по ХМАО. Там объяснили, что, в связи с напряженной обстановкой в республике, пересылка документов занимает значительное время. «Документы идут по почте. Этот процесс занимает от 2-х месяцев и больше. Как только из Луганской области поступит ответ по данному гражданину, его пригласят в клиентскую службу. Мы держим это на контроле», — сказали в пресс-службе СФР. Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска каждый месяц теряет часть пенсии. У югорчанки списывают средства по иску «Совкомбанка», хотя, по ее словам, решение суда было отменено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогает эвакуированному из ЛНР пенсионеру добиться получения пенсии в Ханты-Мансийске. Об этом агентству URA.RU сообщила сама омбудсмен. Стребкова рассказала корреспонденту агентства, что мужчина не получает пенсию из-за затяжного рассмотрения его заявления в пенсионных органах ЛНР. «Действуя в интересах заявителя, уполномоченный по правам человека в Югре обратилась в адрес своего коллеги правозащитника в Луганской Народной Республике с ходатайством об оказании содействия в скорейшем рассмотрении пенсионными органами ЛНР заявления о пересмотре пенсии гражданину и направлении его пенсионного выплатного дела по месту жительства в настоящее время», — сообщила Стребкова. Решение данного вопроса омбудсмен взяла под личный контроль. Пенсионера эвакуировали из ЛНР в мае 2022 года. Сейчас он проживает в пункте временного размещения в Ханты-Мансийске. В июне мужчина обратился в окружной Фонд пенсионного и социального страхования с заявлением о пересмотре размера пенсии. Заявление пенсионера передали в отделение СФР по ЛНР. Однако до сих пор ни ответа от социальных органов, ни выплатного дела по новому месту жительства он так и не получил. За разъяснениями корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Социального фонда России по ХМАО. Там объяснили, что, в связи с напряженной обстановкой в республике, пересылка документов занимает значительное время. «Документы идут по почте. Этот процесс занимает от 2-х месяцев и больше. Как только из Луганской области поступит ответ по данному гражданину, его пригласят в клиентскую службу. Мы держим это на контроле», — сказали в пресс-службе СФР. Ранее URA.RU писало, что жительница Нижневартовска каждый месяц теряет часть пенсии. У югорчанки списывают средства по иску «Совкомбанка», хотя, по ее словам, решение суда было отменено.