14 августа 2023

Свердловчане увидят последний звездопад лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Звездопад лучше будет виден вдали от городов Фото:

Жители Свердловской области в ночь с 17 на 18 августа смогут увидеть последний звездопад этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Небесное явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом, рассказали URA.RU в сервисе «Яндекс Погода».

«В августе россияне смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности этого звездопада — одна летняя ночь, с 17 на 18 августа. Больше всего повезет уральским городам и городам Поволжья, в том числе Екатеринбургу. Именно там ожидается погода без осадков», — объяснили в пресс-службе сервиса.

Космическую феерию можно будет наблюдать невооруженным взглядом в районе часа ночи. В пик звездопада ожидается до 10 падающих метеоров в час. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней.

Ранее уральцы могли видеть звездопад Персеиды — одно из самых ярких астрономических событий 2023 года. Тогда в момент кульминации с неба падало до 100 звезд в час.

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Жители Свердловской области в ночь с 17 на 18 августа смогут увидеть последний звездопад этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Небесное явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом, рассказали URA.RU в сервисе «Яндекс Погода». «В августе россияне смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности этого звездопада — одна летняя ночь, с 17 на 18 августа. Больше всего повезет уральским городам и городам Поволжья, в том числе Екатеринбургу. Именно там ожидается погода без осадков», — объяснили в пресс-службе сервиса. Космическую феерию можно будет наблюдать невооруженным взглядом в районе часа ночи. В пик звездопада ожидается до 10 падающих метеоров в час. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней. Ранее уральцы могли видеть звездопад Персеиды — одно из самых ярких астрономических событий 2023 года. Тогда в момент кульминации с неба падало до 100 звезд в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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