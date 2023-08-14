Свердловчане увидят последний звездопад лета

Жители Свердловской области в ночь с 17 на 18 августа смогут увидеть последний звездопад этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Небесное явление можно будет наблюдать невооруженным взглядом, рассказали URA.RU в сервисе «Яндекс Погода».
«В августе россияне смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности этого звездопада — одна летняя ночь, с 17 на 18 августа. Больше всего повезет уральским городам и городам Поволжья, в том числе Екатеринбургу. Именно там ожидается погода без осадков», — объяснили в пресс-службе сервиса.
Космическую феерию можно будет наблюдать невооруженным взглядом в районе часа ночи. В пик звездопада ожидается до 10 падающих метеоров в час. Чтобы насладиться зрелищем, специалисты рекомендуют выехать на природу подальше от городских огней.
Ранее уральцы могли видеть звездопад Персеиды — одно из самых ярких астрономических событий 2023 года. Тогда в момент кульминации с неба падало до 100 звезд в час.
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