Депутат из ХМАО пожаловался Путину на свалку под Сургутом

Депутат Думы Нижневартовска написал обращение к президенту из-за нелегальных отходов в ХМАО

Отходы из Сургута машинами вывозят в пригородные леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат городской думы Нижневартовска (ХМАО) и руководитель общественной организации «Экологическая безопасность Югры» Анатолий Криста пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на незаконную свалку под Сургутом. Чиновник рассказал корреспонденту URA.RU, что его не удовлетворил ответ надзорных ведомств и заместителя губернатора ХМАО Ольги Литовой.

«На очистных сооружениях Сургута образуется порядка 25 тонн опасных отходов в год, но специального полигона для их хранения в городе нет, поэтому нечистоты вывозят в леса. Не раз писал о нелегальных свалках в Природнадзор, предоставлял фото и видео. Ведомства проводили проверки, но проблема не решается: незаконные полигоны появляются в других местах. После очередного безрезультатного обращения решил написать о проблеме президенту», — сообщил Криста.

По словам чиновника, вывозом отходов с очистных сооружений Сургута занимается фирма «Эконадзор», у которой есть лицензия на недействующий полигон «Природа». В 2018 году нечистоты вывозили на лесной участок фирмы «Стройпромлес», не предназначенный для этого. После сигнала депутата, проверок прокуратуры и Природнадзора территорию временно привели в порядок.

Летом 2022 года депутат обнаружил такую же свалку иловых отходов в другом месте — на торфяном карьере около аэропорта. Экспертиза вновь не выявила опасных компонентов в почве. В июле 2023 года чиновнику удалось зафиксировать, как на участок вывозят и складируют коммунальные отходы. На очередную жалобу депутату ответили, что мусор на территории не обнаружен.

Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО обнаружил свалку около офиса ТПП «Урайнефтегаз». Ведомство потребовало убрать мусор до 25 августа.

Отходы на лесном участке под Сургутом. 2022 год Анатолий Криста

Вывоз мусора на карьер у аэропорта Сургута. Июль 2023 года

Автор видео: Анатолий Криста